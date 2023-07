Nel 2022 da Nestlé 4,2 miliardi di euro di valore condiviso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vale 4,2 miliardi di euro il valore condiviso da Nestlé in Italia nel 2022 con una crescita del 5,5% rispetto al 2020. Secondo l’analisi della multinazionale ogni suo dipendente nella Penisola genera indirettamente 8 posti di lavoro per oltre 43mila addetti. Invece le diverse attività produttive hanno portato alla creazione 1.257 milioni di euro di salari lungo la filiera, lo 0,8% delle retribuzioni manifatturiere. Dei 4,2 miliardi di euro di valore condiviso generati dal Gruppo le ricadute dirette ammontano a 816 milioni di euro, quelle indirette a 2.018 milioni e le indotte a 1.394 milioni . Inoltre, lo scorso anno Nestlé ha contribuito a versare 1.537 milioni di euro di tasse nel nostro Paese, pari allo 0,3% delle entrate fiscali italiane, e ha elargito donazioni per un valore pari a 3,4 milioni. «Nestlé riveste un ruolo sempre più centrale nell’economia del nostro Paese, generando un valore condiviso di cui beneficiano l’intera nazione e le piccole comunità locali - spiega Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia -. Nel corso dei nostri 110 anni di presenza in Italia abbiamo costruito un solido e radicato legame con il territorio, contraddistinto da caratteristiche uniche che vogliamo continuare a valorizzare. Continuiamo a credere e a scommettere sull’Italia attraverso investimenti costanti sull'intero comparto, sviluppando progetti che riescono ad avere impatti sociali positivi e mettendo a disposizione di istituzioni, enti e aziende la nostra capacità di innovare costantemente». Il Gruppo è presente in Italia da 110 anni, dal deposito a Milano dell’etichetta «Farina lattea Nestlé» e comprende brand storici come i Baci Perugina e l’acqua S. Pellegrino cui è dedicata l’esposizione patrocinata da Altagamma di cui proprio S. Pellegrino è socia e allestita presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare l’importante anniversario dell’azienda. «Abbiamo aperto, sin dal primo giorno con la denominazione di ministero delle Imprese e del Made in Italy, la struttura all’attività delle imprese ed è diventata una mostra permanente dell’attività di eccellenza nel nostro Paese - ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, inaugurando al Mimit la mostra per i 110 del Gruppo in Italia -. È un biglietto da visita con cui accogliamo anche i visitatori, tanto più le delegazioni internazionali, che quando entrano nel nostro palazzo si rendono conto di quella che è l’eccellenza produttiva del nostro Paese».