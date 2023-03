Nel 2022 salgono del 32% le unioni civili e aumentano anche i matrimoni, più 4,8%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei primi nove mesi del 2022 i dati provvisori, Istat, indicano un lieve aumento dei matrimoni, +4,8% rispetto allo stesso periodo del 2021, dovuto esclusivamente alla crescita dei matrimoni civili (+10,8%).

Ad aumentare in modo consistente sono invece le unioni civili che salgono del 32,0%. È il quadro che emerge dal report Istat «Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, anno 2021». Del confermato calo della popolazione del 2021, non hanno risentito i matrimoni. Nel 2021 sono stati celebrati in Italia 180.416 matrimoni, l’86,3% in più rispetto al 2020, un picco risultato però dell’effetto Covid che nel 2020 ha costretto le coppie e rinviare il giorno del sì. Tuttavia l’aumento non è stato sufficiente a recuperare quanto perso nell’anno precedente. I matrimoni religiosi, quasi triplicati rispetto al 2020, sono in calo (-5,1%) rispetto al periodo pre-pandemico. E comunque più di un matrimonio su due è celebrato con rito civile, pari al 54,1%. A scegliere il rito civile nel 2020 sono stati il 71,1% degli sposi. Ma, anche in questo caso il dato è frutto di una sclta indotta anche dalle restrizioni imposte dalle misure emergenziali che hanno colpito soprattutto le celebrazioni con rito religioso. A dimostrarlo anche i numeri del 2021 che fanno registrare un 54,1%, in linea sostanzialmente con il tren in crescita del periodo pre-pandemia, 52,6% nel 2019.

Matrimonio civile e religioso

Il rito civile è la scelta, per lo più obbligata di chi si sposta per la seconda volta, 95,0% delle coppie, oltre che la via imboccata nei matrimoni con almeno uno sposo straniero, 91,9% contro il 48,2% dei matrimoni in cui entrambi gli sposi sono italiani.

A prescindere dai condizionamenti dovuti al Covid e all’impossibilità di salire due volte all’altare il rito civile acquista spazio anche nel caso dei primi matrimoni, 43,1% nel 2021. Considerando i primi matrimoni tra sposi entrambi italiani, 89,0% del totale dei primi matrimoni, l’incidenza di quelli celebrati con rito civile è del 37,5% nel 2021 (33,4% nel 2019 e 20,0% nel 2008). A pesare sulla decisione tra chiesa e rito civile è invece la variabile territoriale: meno sì civili nel mezzogiorno 25,4%, e più al Centro 47,5%.

Le latidudini delle unioni civili

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni, tendenzialmente in crescita rispetto al passato, 62,7% nel 2008, 40,9% nel 1995, è in lieve contrazione nel 2021, risultando l’opzione prescelta dagli sposi nel 73,4% dei casi (74,7% nel 2020).

Sempre nel 2021 sono state costituite 2.148 unioni civili tra coppie dello stesso sesso presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni italiani, che con un aumento del 39,6% rispetto al 2020, anno di generale contrazione, tornando sostanzialmente ai livelli del 2019 (2.297 unioni civili). Anche in questo caso incide la latitudine: il 34,5% delle unioni civili è nel Nord-ovest, seguito dal Centro 27,2%. Al primo posto c’è la Lombardia con il 21,8%, seguita dal Lazio 13,8%, Emilia-Romagna (10,1%). Quanto alle percentuali al vertice si colloca la Toscana 5,6 per 100mila, seguita da Lazio 5,2 e Lombardia 5,0.