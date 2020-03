Nel 2023 il 50% delle auto saranno elettriche di Danilo Loda

Energy Transition Outtlook, è l'annuale rapporto stilato da DNV GL, uno

dei più grandi enti di certificazione a livello mondiale. Secondo il

report nei prossimi anni le auto elettriche conquisteranno la scena

della mobilità in maniera sempre più esponenziale. Infatti, entro il

2027 metà delle auto vendute in Europa sarà alimentata da un motore

elettrico. Nel 2033 lo stesso risultato è previsto anche nel Nord

America, in Cina e in India.

Questo trend, oltre ai benefici che porterà

all'ambiente, sarà un toccasana anche a livello economico, dove

diminuiranno i costi legati alla manutenzione e gestione della auto con

motore elettrico. Nei 5 anni previsti per la diffusione di massa delle

auto elettriche ci sarà un abbassamento dei costi delle batterie. Le

stesse aumenteranno di capacità, stabilizzandosi a 100 kwh/veicolo in

Europa, 150 kwh/veicolo nel Nord America e 50 kwh/veicolo in altri

Paesi. Per vedere un calo dei costi dei veicoli elettrici bisognerà

attendere però il 2023. Questo dipenderà molto dagli incentivi che i

vari governi offriranno ai propri cittadini. In Europa questo accadrà

appena la UE metterà a regime il piano per ridurre le emissioni di CO2

nel settore dei trasporti.