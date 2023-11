Nel 2024 le nuove bollette: tutto quello che c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non c’è una regola che valga per tutti, perché al di là di alcuni fattori chiave, con la fine del mercato tutelato dell’energia dal 1° gennaio per il gas e dal 1° aprile per l’elettricità sarà necessario scegliere con attenzione fornitore e tipo di contratto tra le tantissime offerte a seconda delle necessità di ognuno. Facile.it sintetizza però alcuni elementi da tenere sempre d’occhio per capire dove possiamo risparmiare e cosa mettere a confronto, a partire ovviamente dal confronto tra le offerte di più fornitori. Sul mercato libero operano centinaia di società con prezzi che possono variare sensibilmente.

Occhio al prezzo della materia prima

Il primo elemento da tenere d’occhio è il prezzo della materia energia, l’unica componente della bolletta su cui i venditori del mercato libero possono farsi concorrenza. Oneri e imposte sono invece uguali e stabiliti dall’Autorità

Loading...

Tariffa a prezzo fisso o indicizzata

Fondamentale poi la scelta della tariffa offerta, che può essere a prezzo fisso o indicizzata. Nel primo caso il prezzo della componente energia viene bloccato per un periodo di tempo, di solito 12 o 24 mesi, nel secondo caso, varierà mensilmente sulla base di un indice di riferimento, normalmente legato all’andamento del costo della materia prima. Non esiste un’opzione giusta o sbagliata: la scelta deve essere fatta in funzione dei prezzi proposti e della propensione al rischio di ciascuno. Se si opta per la tariffa bloccata, è importante tenere sott’occhio la data di scadenza, perché poi l’offerta potrà cambiare.

Le abitudini di consumo

Altro elemento importante per la tariffa elettrica, guardare alle proprie abitudini di consumo. Le tariffe biorarie, hanno un prezzo dell’energia che varia a seconda dell’ora e del giorno, quelle monorarie sono sempre uguali. Ancora una volta, la scelta va presa in funzione delle proprie esigenze: una famiglia numerosa che vive la casa durante tutta la giornata potrebbe avere convenienza nello scegliere una tariffa monoraria. Di contro, un single o una coppia che trascorre gran parte della giornata fuori casa, potrebbe optare per una tariffa bioraria con un prezzo dell’energia scontato nelle ore serali.

Niente fretta

Siccome le truffe e i tentativi di frode si stanno moltiplicando è bene fare attenzione a scegliere operatori seri e affidabili: non accettare mai proposte prima di averne verificato l’autenticità. Nemmeno se la proposta, letteralmente, ci “bussa alla porta” di casa.