Nel 2026 Cadillac amplierà la gamma EV con il crossover Vistiq

Cadillac aggiungerà un crossover elettrico a tre file di sedili, il Vistiq, nel 2026, portando così a cinque veicoli elettrici la gamma EV del marchio di lusso del gruppo GM. Il Vistiq si inserirà tra il Lyriq EV di medie dimensioni e il grande SUV elettrico Escalade IQ, ha detto Cadillac. «Vistiq aggiunge un altro EV avvincente alla gamma Cadillac, rafforzando il nostro impegno per un futuro elettrico. Il nostro marchio ha ora un modello d’ingresso EV nella maggior parte dei segmenti di lusso, offrendo ai clienti un’ampia gamma di scelta e i Cadillac EV copriranno la maggior parte dei segmenti di SUV di lusso nei mercati globali nei prossimi due anni» ha detto John Roth, vicepresidente globale di Cadillac. Vistiq è il terzo BEV Cadillac presentato quest’anno.

La Casa ha rivelato l’Escalade IQ ad agosto e in seguito ha confermato il crossover compatto Optiq per il 2025, che è stato mostrato in Cina.Cadillac ha detto che condividerà maggiori dettagli su Optiq e Vistiq, che si uniscono al crossover Lyriq e alla berlina ultra lussuosa Celestiq, nel 2024. Il marchio di lusso di General Motors mira ad avere una gamma completamente elettrica entro la fine del decennio.