Nel 730 precompilato verifica su rimborsi e spese tracciate

È già tempo di verifiche sulla dichiarazione dei redditi precompilata, messa online il pomeriggio di lunedì 10 maggio dalle Entrate. Anche se il modello potrà essere modificato dal 19 maggio, intermediari e contribuenti hanno iniziato a fare i primi riscontri sulle informazioni precaricate dall’Agenzia: un miliardo di dati, di cui 718 milioni relativi a spese mediche. Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli aspetti a cui fare maggiormente attenzione in base anche alle novità che sono intervenute nel corso del periodo d’imposta 2020.

Le spese tracciabili

La prima verifica riguarda la tracciabilità e discende dalla manovra 2020, che ha reso detraibili al 19% solo le spese pagate con strumenti diversi dal contante (eccetto farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o convenzionate). Perciò, nella sezione «Vedi dettaglio» delle spese mediche del sito c’è un doppio binario:

1. per le spese che sono detraibili a prescindere dalla modalità di pagamento (ad esempio, un farmaco) sono stati inseriti tutti i dati comunicati dal sistema Tessera sanitaria (Ts). Infatti, nella colonna «Pagamento», molti di questi oneri sono contraddistinti dalle diciture «Non tracciato» o «Informazione non comunicata». Peraltro, risultano “non tracciati” anche diversi acquisti eseguiti con il bancomat, ma – almeno in questo caso – ciò non è un problema;

2 . le altre spese mediche (ad esempio, la visita presso uno specialista) sono state considerate solo se nel sistema Ts il pagamento risulta «Tracciato». È chiaro che le voci mancanti andranno aggiunte, se il contribuente le ha pagate cashless e ha la documentazione.

I rimborsi

Per entrambe queste categorie di oneri, poi, l’importo è stato inserito al netto dell’eventuale rimborso comunicato da casse sanitarie e altri enti. Come spiegano le stesse Faq dell’Agenzia – che ha pubblicato anche una Guida dedicata – la presenza di rimborsi e il fatto che uno stesso scontrino possa contenere anche spese non detraibili può far sì che nella sezione «Visualizza i dati», nel Foglio informativo e nel modello reddituale appaiano tre totali diversi.