Nel 770/2022 continua l’indicazione delle ritenute sospese per Covid

Come nel 770/2021, il quadro ST contiene le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive: nel caso in cui i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato (in tutto o in parte) i versamenti nel 2020 alle normali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito la stessa condotta per i versamenti anche nel 2021 – avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate in seguito all’emergenza sanitaria – sono tenuti a compilare i campi 15 e 16, dedicati appunto alla sospensione per Covid. In particolare:

O nella nota del punto 15, devono essere utilizzati i codici Covid da 1 a 15, in base alla tipologia, al settore di appartenenza e alla sospensione spettante al sostituto d’imposta;

O nel punto 16, invece, va indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022, in base alla disposizione normativa individuata dal codice indicato nel precedente punto 15.

Una particolare attenzione va prestata in presenza dei codici Covid da 1 a 12, inseriti nel campo 15, perché, in questi casi, il rigo dell’ST deve riportare: le rate versate nel 2021, il codice tributo, la nota Covid e l’importo sospeso.

Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito, nell’ambito dei versamenti, delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare: il periodo di riferimento, le ritenute operate, i versamenti effettuati nel 2021 e le successive caselle.

Peraltro, nell’indicazione dei versamenti, in presenza dei codici Covid, non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST e, quindi, devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.

I versamenti parziali

Per comprendere meglio la gestione corretta di questi casi particolari, supponiamo, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza sanitaria qualificate con gli appositi codici, un sostituto d’imposta appartenente al settore turistico abbia effettuato nel 2020 tre versamenti parziali di 100 euro, ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro, usando la disposizione normativa di cui alla nota 3 e che, nel 2021, abbia effettuato sei versamenti parziali di 100 euro ciascuno.