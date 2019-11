Nel bonus facciate impianti di illuminazione, pluviali e cavi della Tv La formulazione della legge di Bilancio apre spazi per portare in detrazione verniciatura, rifacimento di ringhiere e balconi ma anche lavori su impianti di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Manovra: per le case arriva il «bonus facciate», detrazione del 90%

Intonacatura, verniciatura. Rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, balconi. Ma anche impianti: illuminazione, pluviali, cavi che portano il segnale televisivo.

È un primo elenco di interventi che saranno inclusi nel nuovo bonus facciate, stando alla formulazione della norma inserita nella bozza del Ddl di Bilancio.

Le regole dello sconto

La manovra mette in campo una nuova detrazione pari al 90%, senza tetti massimi di spesa, per gli interventi edilizi, «ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici». Il presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli fa una prima analisi di questa formulazione.

Premettendo che «si tratta di una norma positiva, che completa il sistema degli incentivi esistenti e che consentirà di intervenire soprattutto sul tessuto di fabbricati costruiti tra gli anni ’50 e ’70, quelli dalla qualità più scarsa».

Cos’è la manutenzione ordinaria

Per Savoncelli il riferimento alla manutenzione ordinaria apre la strada a molte possibilità: «Sarà possibile tinteggiare, ma anche rifare i prospetti di facciata, le ringhiere, le decorazioni, i marmi. Ancora, sarà possibile detrarre la sostituzione di pavimenti dei balconi, di balaustre e fregi». Gli elementi di cui si compone una facciata sono molti e, in diversi casi, si tratta di impianti.

Acque, impianti, cavi televisivi

Rientrano nel perimetro delle detrazioni, certamente, i canali di gronda e tutti i sistemi di smaltimento delle acque piovane. Ma anche gli impianti di illuminazione di aree comuni. Non solo. In tutti i casi nei quali ci sono cavi penzolanti sulle facciate, sarà possibile metterli sottotraccia.

La riqualificazione energetica

Una possibilità in più, su cui vale la pena di interrogarsi, è poi quella di abbinare al rifacimento della facciata i lavori legati al risparmio energetico, ottenendo però, sulla spesa complessiva, la maxi detrazione del 90% anziché quella del 65- 70-75 per cento. Proviamo a capire come.

La nuova norma parla di «interventi edilizi (...) finalizzati al recupero o restauro delle facciate degli edifici». Dato che il Dpr 380/2001 (Tu Edilizia) non prevede il concetto di «recupero» ma piuttosto quello di «restauro e risanamento conservativo» (articolo 3, comma 1, lettera c), questo sembrerebbe l’ambito entro il quale muoversi, a meno di non considerare del tutto a parte la tipologia di intervento indicato nella bozza della legge di Bilancio 2020.