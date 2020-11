Nel boom dei tessuti antivirus l'innovazione è made in Italy L'industria tessile si sfida nella ricerca di tecnologie antimicrobiche, usate sempre più spesso anche dai brand, da Diesel a Genny di Chiara Beghelli

Prima dell'era Covid la ricerca sui tessuti capaci di neutralizzare microrganismi si concentrava su soluzioni che impedissero al più il proliferare di cattivi odori. Ma il Covid19 ha modificato anche le priorità dell'industria tessile, dove le aziende oggi si sfidano nella creazione di tessuti capaci di eliminare virus e batteri patogeni. Secondo i dati di Global Market Insights, il mercato dei tessuti antimicrobici e antivirali valeva 10,48 miliardi di dollari nel 2019 e salirà a oltre 20,5 miliardi entro il 2026, con una crescita media annua del 9,8%. Un boom sostenuto dalla convinzione che, anche quando il Covid sarà debellato, la sensibilità dei consumatori globali per la tutela della propria salute resterà alta, a partire da ciò che si indossa. L'industria tessile italiana, la prima in Europa con un fatturato di 7,6 miliardi di euro nel 2019, è protagonista di questa evoluzione, come dimostrano i numerosi prodotti messi a punto anche durante questi mesi di pandemia.

MARZOTTO – Il nuovo ViralOff

Il gruppo veneto Marzotto, insieme all'azienda svedese del biomedicale Polyigiene, ha adattato l'uso del trattamento antivirale ViralOff, già usato per mascherine e camici, su tessuti di lana, lino e cotone. Il trattamento era stato sviluppato da Polygiene per precedenti epidemie (l'influenza aviaria, il Norovirus e la SARS) ed è stato modificato e adattato al nuovo ceppo del Covid-19, eliminando oltre il 99% dei virus che potrebbero appoggiarsi sulla superficie del tessuto.

Albini

ALBINI GROUP –Il tessuto Viroformula

Il gruppo fondato nel 1876 ad Albino, in provincia di Bergamo, lo scorso maggio ha messo a punto il tessuto Viroformula, dalle proprietà antivirali e antibatteriche, che utilizza la tecnologia Viroblock della svizzera HeiQ. La protezione si innesca combinando una tecnologia a base d'argento, che attiva una reazione antivirale attirando i virus e legandosi ai loro gruppi di zolfo, alla tecnologia della “vescicola grassa” (liposomi), che distrugge i virus in pochi secondi esaurendo la membrana virale nel suo contenuto di colesterolo. Effetti che persistono anche nel tempo, dal momento che la tecnologia Viroformula è efficace fino a 30 lavaggi a una temperatura di 40°C. Il tessuto è già utilizzato da Xacus per la collezione di camicie XCare, lanciate a giugno, e da Apposta, piattaforma digitale di camicie su misura.

XCare è la nuova camicia di Xacus fatta con il Viroformula di Albini

ITALTEX – Dalla seta al Virkill

Azienda nata come setificio nel 1946 a Como e giunta oggi alla terza generazione, ha messo a punto il tessuto Virkill, che riesce a debellare il 99,9% del virus Covid19 venuto a contatto con esso grazie a un trattamento che ricopre la superficie di nano particelle di rame, trattamento che non si deteriora con i lavaggi.

Alessandro Pedretti presidente di Italtex col tessuto Virkill

TEXE – Il rame anti-virus

Basata a Firenze, Texe ha una lunga esperienza nella produzione di tessuti di metallo, fra i quali il rame, dalle proprietà antivirali. È loro la messa a punto di una maglia di rame da usare sia negli spazi pubblici, come i ristoranti, sia nella moda e nel design, capace di intercettare gli aerosol che trasportano particelle di Covid19. L'efficacia di questo tipo di tessuto è sottoposta a esame dell'università di Cagliari, con risultati molto promettenti.