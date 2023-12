Nel caffè Segafredo Zanetti entra il fondo QuattroR con il 50%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Entra il fondo QuattroR nel gruppo Massimo Zanetti Beverage Group, proprietario di alcuni celebri marchi del caffè come Segafredo. La notizia, già anticipata dal Sole 24 Ore lo scorso 9 novembre, è stata confermata nelle ultime ore dal presidente, il trevigiano Massimo Zanetti.

Debito di 350 milioni

Quest’ultimo cederà il 50% dell’azienda al fondo italiano QuattroR, che avrà anche la maggioranza dei diritti di voti e che dopo una aumento di capitale da 90 milioni rimarrà nel capitale per quattro anni per poi uscire, grazie al ritorno in Borsa del colosso del caffè. Si tratta di un’operazione caldeggiata dalle banche, per la posizione debitoria stimata in 350 milioni. Un mandato in tal senso era stato affidato, nei mesi scorsi, dagli istituti di credito (fra i quali Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bnp Paribas) al consulente finanziario Rothschild, in quanto nel periodo successivo alla pandemia l’azienda Massimo Zanetti Beverage Group, leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato, aveva rotto i propri covenant (cioè le clausole vincolanti di natura patrimoniale) definiti con le banche creditrici, con la necessità quindi di rinegoziarli.

Loading...

Ora QuattroR esprimerà l’amministratore delegato nella figura di Pierluigi Tosato, mentre Massimo Zanetti rimarrà presidente. Con l’uscita del fondo, la famiglia continuerà a rimanere proprietaria del gruppo con la quotazione in Borsa, ma non in quella italiana. Si guarda a Wall Street o all’Asia.

La storia della società

La società è uno dei grandi big internazionali del caffè. Nasce all’inizio degli anni 70, quando Massimo Zanetti acquisisce il controllo dell’azienda di torrefazione bolognese Segafredo, che è diventato in poco tempo il marchio principale del gruppo, che possiede oltre 40 brand sparsi per il mondo. Negli anni il gruppo ha incrementato la presenza sui mercati europei, acquistando direttamente piantagioni in Brasile.

La quotazione a Piazza Affari

Nel 2015 Massimo Zanetti si è quotato a Piazza Affari, ma dopo sei anni, all’inizio del 2021, la famiglia ha deciso di abbandonare la Borsa con un delisting. Nel 2022 il gruppo ha raggiunto un fatturato senza precedenti che, complessivamente, arriva ad un aggregato di 1,5 miliardi di euro. Alla fine del 2021, appena uscita dalla Borsa, la famiglia Zanetti ha valutato un partner finanziario di minoranza a cui cedere complessivamente il 30% dell’azienda, con l’obiettivo di crescere a livello internazionale e valutare magari nuove acquisizioni per consolidare il business.Il processo aveva richiamato l’attenzione di numerosi fondi di private equity italiani ed esteri (erano stati fatti i nomi di Carlyle, Blackstone, Oaktree, Bain e Advent) ma, alla fine, era stato deciso di mettere momentaneamente in stand-by la procedura, perché le offerte non risultavano in linea con le attese di prezzo. Ora si apre, invece, un nuovo periodo per il gruppo con l’ingresso di QuattroR.