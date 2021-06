Nel calcio, il cliente non è importante… è l'unica cosa che conta

Il vantaggio competitivo, necessario per avere una performance superiore alla media in qualsiasi contesto competitivo, non è sostenibile perché viene eroso da quattro forze: Imitazione (quando i concorrenti fanno la stessa cosa), Sostituzione (quando altri settori offrono lo stesso valore al consumatore), Slack (quando il valore generato si perde nella catena del valore), Hold up (quando i fornitori “complementari” si appropriano di una parte rilevante del valore creato per il cliente). Nessuna impresa del calcio moderno è riuscita ad ottenere un vantaggio competitivo sostenibile.

Secondo punto: i guadagni dei calciatori non sono il Problema. Nel caso di Hold up (stipendi che drenano buona parte del valore), le società di calcio potrebbero comunque competere differenziandosi su altre dimensioni. Microsoft e Intel nell'industria dei PC sono casi scuola di Hold up: hanno drenato buona parte dei profitti ma i produttori di PC avevano possibilità di differenziarsi tra loro su altri elementi. Guardando a tempi più recenti, Sabelt e Brembo aggiungono grande valore alle automobili ma questo non rende Ferrari, Porsche etc prodotti indifferenziati.

In termini di analisi competitiva, il problema del calcio è l'Imitazione: non esiste alcuna tattica di campo o iniziativa manageriale che non possa essere subito copiata dai concorrenti. Nella tattica sono state imitate rapidamente, ad esempio; le nuove tecniche di preparazione fisica, l'evoluzione del portiere, le diagonali offensive, le geometrie simmetriche per la difesa, il pressing alto con transizione veloce, etc. Nell'ambito manageriale sono rapidamente disponibili a tutte le squadre le tecniche di match analysis, di video analysis, di virtual coaching, di tech scouting, etc.

In un'arena competitiva dove tutti i concorrenti possono imitare tutto: l'unico elemento distintivo e non imitabile diventano i calciatori. Il problema è ben più grave del “quanto guadagnano”: il calciatore è l'unico vantaggio competitivo possibile. Visto con gli occhi della teoria manageriale, i calciatori guadagnano troppo poco rispetto a quanto offrono in termini di contributo al vantaggio competitivo. L'unico motivo per cui guadagnano così poco è perché la palla è rotonda e succede che anche pagando di più i calciatori, di rado, non si vinca. La Superlega avrebbe tolto questa incertezza e fatto guadagnare, giustamente dal punto di vista teorico, di più i calciatori.

Guardiola lo ha affermato con una chiarezza e l'innocenza del bambino del “re è nudo”. Alla domanda sul perché il City vinca ha risposto: “We have a lot of money to buy a lot of incredible players” . Negli ultimi 16 anni si sono giocati 80 campionati nazionali nelle 5 principali leghe europee; per 75 volte ha vinto una squadra che aveva la rosa tra le 3 più costose a inizio campionato (e per più 2/3 di queste volte la squadra che aveva la rosa più costosa in assoluto). Nelle 5 (su 80!) volte in cui non è successo, a fine campionato le squadre più ricche si sono comprate i calciatori del vincitore e hanno vinto l'anno dopo (il caso più eclatante: il Leicester di Ranieri che nella classifica delle rose era 13°).