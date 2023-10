Nel calcio dei veleni Giroud prende per mano il Milan

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da dove cominciare? Dall’insostenibile pesantezza del calcio, con suoi ricorrenti veleni, o dalla bellezza di questo stesso calcio che, pur in situazioni di estrema tensione agonistica, s’inventa una storia bella come quella di Olivier Giroud, centravanti-portiere che fa vincere il Milan non per un suo gol, come da prassi, ma per una sua straordinaria parata in extremis che dà ai rossoneri il primo posto in vetta con grande scorno dei cugini interisti?

Di solito, fa più rumore la cattiva notizia. E infatti giornali e tv ne sono sempre pieni, perfino quando non ce ne sarebbe bisogno visto quello che già in abbondanza succede in questo povero mondo.

Però, questa volta, facciamo un’eccezione perché la storia di Olivier Giroud, centravanti francese di 37 anni, che a Genova sostituisce l’espulso portiere Maignan tra i pali, è troppo suggestiva per non essere valorizzata come merita. È bello e incoraggiante che in un calcio super specialistico come il nostro, ormai dominato da schemi e algoritmi, un attaccante come Giroud non esiti un secondo a mettersi tra i pali per salvare la vittoria. Il Milan infatti, dopo il contrastatissimo gol di Pulisic, era schiacciato dai rossoblù disperatamente alla ricerca del pareggio.

Diciamo la verità: Giroud avrebbe potuto fare un figura barbina, rendersi perfino ridicolo, coi suoi 37 anni e una onorata carriera da bomber infallibile. Invece, proprio come un ragazzino in un campetto di periferia, il nostro Olivier, con il suo bell’ingaggio milionario, ha infilato i guantoni pensando a una cosa sola: salvare i preziosissimi tre punti. Cosa non facile nella furibonda bolgia del Marassi.

Una prima volta, su punizione, l’improvvisato portiere è stato salvato dalla traversa. Ma poi, con Puscas lanciato verso la sua porta, Giroud è uscito dai pali buttandosi tra le gambe dell’attaccante avversario, stupito più tutti di trovarsi tra i piedi non un portiere ma un altro centravanti. Che ci fai tu qui? Togliti di mezzo, non scherzare, avrà pensato Puscas, ben deciso a sfruttare quell’occasione d’oro per entrare nella storia del Grifone. E invece, il francese, con tempismo perfetto, gli ha portato via il pallone custodendolo poi tra le mani come fosse un neonato.