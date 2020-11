Nel campus della Google italiana ecco le declinazioni della sostenibilità La storia di Vetrya che dieci anni fa ha ripensato il modello d'impresa improntandolo alla sostenibilità. Il fondatore e amministratore delegato Luca Tomassini a SustainEconomy.24 parla anche del contributo alla lotta al Covid e del nuovo piano industriale che sarà presentato a metà dicembre di Alessandra Capozzi

Innovazione e sostenibilità vanno di pari passo perché il modello di business va ripensato. Un'idea che Vetrya porta avanti da dieci anni. Luca Tomassini, fondatore, presidente e ceo del gruppo, definito da tanti la Google italiana, ne parla a SustainEconomy.24, report di Luiss Business School e Il Sole 24 Ore Radiocor. Insieme al contributo dato nella lotta al Covid e la spinta sul digitale, "uno dei pilastri del futuro". E il nuovo Piano industriale che sarà presentato a metà dicembre con l'obiettivo di diventare una digital company italiana partner dell'industry nella transizione del digitale, degli operatori tlc, media e utility.

Si parla tanto di sostenibilità. Per voi una parola d'ordine è l'innovazione. Sono conciliabili? Cosa vede in un futuro più sostenibile?

«Non solo innovazione e sostenibilità sono conciliabili, ma non possono stare l'una senza l'altra. C'è ormai la consapevolezza che il nostro modello di crescita e sviluppo vada ripensato; abbiamo capito che non è possibile continuare a investire, sviluppare e fare impresa senza pensare agli impatti che tutto questo comporta sul futuro. In una parola, abbiamo capito che bisogna guardare avanti, alle prossime generazioni, per prendere decisioni come se chi arriverà dopo di noi fosse già qui e potesse dire la sua. E cos'è l'innovazione, se non lo sguardo rivolto al futuro? Io credo che salvaguardare la nostra casa comune richieda e richiederà sempre più la disponibilità di strumenti potenti, intelligenti e leggeri che ci aiutino a misurare il nostro impatto, a ottimizzare i nostri sforzi, a raccogliere informazioni per calcolare benefici e conseguenze delle nostre azioni, e regolarci di conseguenza. E penso che questi strumenti, che già oggi ci circondano, nel futuro sostenibile diventeranno la norma, supportando gli obiettivi di crescita insieme a quelli di sostenibilità».

Lei ha dato vita a quella che viene definita la Google italiana, una piccola Silicon Valley in Umbria. Cosa significa sostenibilità in Vetrya?

«Oggi si parla tanto di sostenibilità: noi abbiamo iniziato già dieci anni fa, quando il termine era sicuramente meno di moda, e abbiamo reso sostenibile il nostro modello di impresa. Siamo partiti da subito con un'impresa radicata nel territorio, orientata al rispetto delle persone, determinata a crescere non in maniera fine a se stessa, ma per generare sviluppo e benessere, e migliorare la qualità della vita di tutti quelli che hanno contribuito e contribuiscono al nostro successo. Le faccio qualche esempio concreto: il nostro campus è disegnato attorno alle persone e accanto agli spazi operativi abbiamo previsto aree destinate a svago, sport, cultura e innovazione. Da subito abbiamo integrato l'impianto elettrico tradizionale con pensiline fotovoltaiche, e per il riscaldamento dell'acqua è stata impiegata una parabola a concentrazione solare. Una sorta di "girasole digitale" controllato da satellite, che insegue il sole; all'interno del parco auto sono state inserite diverse auto elettriche e il Corporate Campus è dotato di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici direttamente da pannelli solari. Con l'avvento della pandemia abbiamo ulteriormente incentivato lo smartworking fino a raggiungere la quasi totalità dei nostri collaboratori, che possono lavorare con serenità e produttività».