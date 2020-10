Nel capoluogo ligure il super cervellone dei laboratori italiani La macchina pone il Paese tra le prime 10-20 realtà a livello internazionale di Raoul de Forcade

Roberto Cingolani. Il chief technology & innovation officer di Leonardo: «Un supercomputer capace di garantire una potenza di calcolo e di storage che ci porta subito a un livello di leadership internazionale».

L’Europa sente la necessità di ritagliarsi un ruolo più efficace nei settori di innovazione, informatica e robotica, rispetto ai grandi player, che sono soprattutto statunitensi e cinesi, e che spesso vincono gare anche all'interno di progetti nati in Ue. Si è aperta dunque una partita significativa tra i centri di ricerca europei che puntano, anche con collaborazioni trasversali, a intaccare le posizioni oligopolistiche che finora hanno avuto Usa e Cina.

In questa corsa, l’Italia schiera una serie di eccellenze che in Liguria si concentrano sulla robotica e sull’intelligenza artificiale e che si giovano di realtà quali l’Iit e Leonardo, che è tra le prime dieci società al mondo nei settori di aerospazio, difesa e sicurezza e il 15 ottobre installerà un supercomputer proprio a Genova (si veda anche Il Sole 24 Ore del 29 settembre 2020). Si tratta dell’elaboratore che è al centro del progetto Leonardo Labs, un piano indirizzato alla creazione di sei laboratori trasversali al servizio delle varie divisioni del gruppo, ciascuno dedicato a un particolare ambito hi-tech, collegato alla vocazione tecnologica e produttiva delle Regioni di riferimento. I Labs saranno strutturati, infatti, in diverse aree: Genova, Milano, Torino, Roma, Napoli e Taranto.

Per popolare i laboratori è stata lanciata una call for recruitment a livello internazionale per assumere 68 giovani ricercatori con competenze nei filoni artificial intelligence e autonomous intelligent system, big data analytics, high performance computing, electrification of aeronautical platforms, materials and structures e quantum technologies. Alla call hanno risposto in 900 e ora sono in corso le selezioni.

Il computer genovese, peraltro, è realizzato dal colosso europeo Atos che, ricorda Roberto Cingolani, chief technology & innovation officer di Leonardo (ed ex direttore scientifico dell’Iit), si è aggiudicato la gara internazionale per l’assegnazione della commessa, lasciando, una volta tanto, al palo i competitor di Usa e Cina. Atos ha appena vinto anche la gara per il supercomputer del Cineca (Consorzio interuniversitario per la ricerca) di Bologna.

La scelta di Leonardo, sottolinea Cingolani, è stata quella di creare a Genova «un supercomputer capace di garantire una potenza di calcolo e di storage che ci porta subito a un livello di leadership internazionale». La macchina, di ultimissima generazione e con una potenza di calcolo complessiva superiore a 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo e un sistema di archiviazione con una capacità di memorizzazione di circa 20 milioni di gigabyte, prosegue Cingolani, «ci mette, infatti, al livello delle prime 10 realtà a livello internazionale».