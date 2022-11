Nel Casco Viejo ci si perde su e giù per le Siete Calles

Bilbao possiede anche un'anima di sette secoli, che si scopre passeggiando nel suo Casco Viejo dove abitavano i mercanti, mentre sulla riva sinistra faticavano gli operai delle ferriere. Gli urbanisti scelsero di tracciare una rete di strade perpendicolari a partire dal fiume, oggi conosciute come le Siete Calles: è in questa trama che bisogna assolutamente perdersi tra Los Jardines del Arenal che sono allo stesso tempo parco e porto, il neo barocco Teatro Arriaga, la chiesa di San Nicolás, sino a raggiungere Plaza Nueva in cui ha sede la Real Academia de la Lengua Vasca, posti dove tutti proprio tutti stanno fuori dai bar a gustare i pintxos. Se la facciata della Chiesa de los Santos Juanes racconta della Controriforma, superato il Portal de Zamudio si ha la strada tracciata verso quella Plaza Mayor in cui si incrociano le sette strade. Anche al Mercado de la Ribera batte forte il cuore basco: i banchi dedicati alla gastronomia sono una tentazione infinita in cui il baccalà è il re incontrastato, qui come in Calle La Ribera. Palacio Yhon è un'altra istituzione cittadina, come la Plaza de Santiago.

