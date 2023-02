Nel castello di Spessa a coccolarsi come Casanova

“Comunque, quando si ama il piacere, non bisogna filosofare se non si vuole diminuirlo.“ Da Storie della mia vita, Giacomo Casanova

Giacomo Casanova conosceva bene il Castello di Spessa e le amenità che lo scenario del Collio Gorizia sanno offrire. L'atmosfera in quello che adesso è un resort elegante non si discosta molto da quanto accadeva nelle nobili residente del XVIII secolo grazie all'arredo risalente proprio a quel tempo assai libertino e a un paesaggio fatto di dolci, sinuosi declivi. Tutt'intorno al maniero ci sono le vigne delle uve che si libano nel bistrot oppure in camera. Durante il giorno si può giocare a golf proprio tra i filari, ma è il caso di indugiare nella Vinum SPA stando in due dentro le vasche, sfiorarsi nella sauna. Poi si può andare alla scoperta di Gorizia, la Nizza austriaca, città mitteleuropea in cui i giardini di Palazzo Coronini Cronberg e di Parco Viatori mitigano l'austerità di quella che era la città del muro. Prima di lasciarla, ci si può dare ancora un bacio nel suo Castello, in attesa di assistere al Ritorno di Casanova, film di Gabriele Salvatores di imminente uscita.