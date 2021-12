Nel centro di Parigi il collezionismo scommette sulla multifunzionalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho conosciuto Guillaume Houzé alcuni anni fa e seguo con attenzione i suoi progetti e le mostre dedicate ad artisti e artiste che stimo, come Rachel Rose e Marguerite Humeau. Membro del consiglio di amministrazione delle Galeries Lafayette Group, è presidente di Lafayette Anticipations , una Fondazione impegnata nel sostegno alla creazione contemporanea. Presiede l'Andam Fashion Award e ha costituito Motier Ventures, una società rivolta a lifestyle e creative tech. Ho avuto modo di farmi raccontare la sua visione di collezionista e di mecenate per l'arte.

L'esterno della Fondazione Lafayette Anticipations, a Parigi, realizzata dall'architetto Rem Koolhaas.

QUAL È STATA LA TUA PRIMA ACQUISIZIONE? E L'ULTIMA? La prima è stata un'opera di Erró – una figura di spicco del movimento Narrative Figurative – ed è un omaggio a Picasso e Léger. Avevo 14 anni. Anche il mio ultimo acquisto è legato alla pittura figurativa: è un'opera del pittore francese Pol Taburet, scoperto grazie ai galleristi Daniele Balice e Alexander Hertling.

COME SI INIZIA UNA COLLEZIONE? PUOI DARCI QUALCHE CONSIGLIO? Non c'è un modo giusto o sbagliato per iniziare con l'arte! Il collezionismo ha infinite declinazioni possibili. Mi reputo piuttosto all'antica e credo fondamentale conoscere le gallerie d'arte. Consiglierei di non essere timidi, di vedere quante più mostre possibili, di informarsi. Poi di visitare gli studi d'artista: sono luoghi straordinari dove si creano connessioni forti e si impara ad allenare l'occhio.

Un ritratto di Guillaume Houzé all'interno del fashion department delle Galeries Lafayette nell'Avenue des Champs Élysées, a Parigi.

PREFERISCI COMPRARE O COMMISSIONARE LE TUE OPERE? TI AFFIDI A UN GALLERISTA O A UN CURATORE? Incontro più che posso artisti e mercanti d'arte. Poi lascio che la magia accada. Non mi lascio guidare da tendenze, grandi nomi o speculazioni. Negli anni ho messo insieme una rete di professionisti fidati. Mi vengono in mente amiche e mentori come Rebecca Lamarche-Vadel, direttrice di Lafayette Anticipations, ed Elena Filipovic che dirige la Kunsthalle di Basilea. Non mi affido mai completamente al parere di qualcuno: comprare e commissionare è viscerale per me.

PENSI CHE IL WEB SIA UTILE PER RIMANERE AGGIORNATI SULLE ULTIME TENDENZE? Certamente, ma lo considero un mezzo e non un fine. Uso molto Instagram, ma per acquistare mi affido alle buone vecchie gallerie e alle fiere. Vedo emergere grandi piattaforme online, come Avant Arte (ben curata e progettata), che veicolano informazioni precise su ciò che accade in questo momento.