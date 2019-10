Nel Chianti per l’Eroica

Ogni prima domenica d'ottobre (quest’anno è il 6 ottobre) torna l'Eroica, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del ciclismo di un tempo, quello che si correva su strade sterrate e che – oggi – viene riportato in scena dagli amatori, a bordo di biciclette vintage, antecedenti al 1987 . Il via è a Gaiole in Chianti, piccolo comune della provincia di Siena, incastonato tra le spettacolari colline dell’omonimo vino. Così, mentre gli atleti pedalano, chi non sale in sella può godersi tutta la magia del paesino, con le bancarelle che vendono vecchi oggetti o prodotti tipici e gli spettacoli di musica e di teatro. Oppure intraprendere una delle tante passeggiate nei tracciati segnalati.