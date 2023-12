Nel circolo delle idee: design, arte e musica a confronto

Ascolta la versione audio dell'articolo

13' di lettura

La creatività ha percorsi circolari. Si dirama in direzioni divergenti, attraversa territori innervati di studio, ricerca e ascolto, raccoglie materiali grezzi e meticci e li restituisce levigati dal fluire delle idee. Si dice che la creatività sia la capacità di connettere punti. E riguarda non solo l’arte o la filosofia o la scienza, ma la vita di tutti i giorni. Jules-Henri Poincaré la descrive così: “Inventare è discernere, è scegliere fra tutte le combinazioni, le più feconde. Non intendo dire che per inventare sia sufficiente mettere insieme oggetti quanto più possibile disparati: la maggior parte delle combinazioni che si formerebbero in tal modo sarebbero del tutto sterili. Ma alcune di queste, assai rare, soltanto alcune di esse sono armoniose – utili e belle insieme”. Non c’è invenzione senza studio, né senza storia. Non c’è cambiamento senza concretezza applicativa. È con questa definizione in mente che abbiamo chiesto a tre donne, impegnate in tre ambiti diversi della creatività, di raccontare il design, l’arte e la musica come declinazioni specifiche di una stessa energia fattiva. Ciascuna di loro ha prodotto, nel suo campo, non solo idee, ma imprese, fondazioni, palinsesti: utilità e bellezza appunto. Una conversazione circolare intorno a un tema condiviso.

Le poltrone Rose Chair (anche qui a destra) e Getsuen, entrambe di Masanori Umeda, nel Tepidarium

Monica Mazzei

Loading...

Vicepresidente Edra

Monica Mazzei guida l’azienda di famiglia Edra, insieme al fratello Valerio, lui presidente, lei vicepresidente. Insieme hanno raccolto l’eredità del padre Brunero, che produceva artigianalmente arredi in legno dal 1949. Lo scatto del cambiamento è arrivato nel 1987, a partire dal nome, una contrazione della parola esedra, il luogo che nelle case greche e romane era destinato alla conversazione e allo scambio di idee, aperto verso l’esterno, con comode sedute. «Essere creativi ha un valore di unicità. La visione personale è frutto di un pensiero originale che si riesce a concretizzare in modi diversi, ma che alla fine dà sempre vita a qualcosa di innovativo. Ma almeno nel nostro campo, la creatività fine a se stessa non è funzionale. Dev’essere contestualizzata all’interno di un progetto». Visione e concretezza: ritorna l’intuizione di Poincaré, quella che una grande esperta di pensiero laterale, Annamaria Testa, sintetizza così: le categorie di nuovo e utile spiegano l’essenza dell’atto creativo, superare le regole (il nuovo) per istituire una migliore regola condivisa (l’utile). Monica Mazzei vi aggiunge un elemento e un esempio: «È anche un’attitudine a guardare ciò che ci circonda con curiosità, poetica e intelligenza. Penso a Francesco Binfaré e all’invenzione del cuscino intelligente. Quel sistema rivoluzionario è nato da un’idea tanto geniale, quanto semplice (anche se molto complessa in fase di realizzazione): associare ad un grande guanciale il movimento. Farlo muovere dall’interno con un sistema di antenne in modo che schienale e seduta possano ruotare di 180 gradi. Man mano che quell’idea si concretizzava in qualcosa di reale ha mostrato di poter dare vita a prodotti eccellenti come Standard, Standalto, Chiara». Oggetti che entrano nelle case, ma anche nei musei, dal MoMA di New York al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, e che diventano icone. «Non amo questo termine, perché è abusato tanto quanto la parola design. Ci sono modelli che per loro natura, per la loro qualità di pensiero e di prodotto, si sono meritati certi traguardi. Sono in luoghi importanti come musei, palazzi istituzionali, sono pubblicati in libri e riviste, per il loro significato profondo. Soprattutto però vivono nelle case di chi li ha acquistati e lo fanno per molti anni. Hanno un “senso storico” e affettivo personale per chi li compra, perché, come dice Francesco Binfaré, il divano è la nostra tana. Quando rientrano in azienda per un rinnovo del rivestimento o semplicemente per un refresh, per noi ha un valore immenso. Dopo 20, 30 anni si ha ancora il piacere di rivestire una Rose Chair (la poltrona a forma di rosa del 1990, di Masanori Umeda) perché non sfiorirà mai. Non a caso abbiamo dedicato una serata alla Scala proprio alla Flower Collection quest’anno. La bellezza non passa». Se fa fede la definizione più autorevole dell’ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) stiamo esplorando un ramo della creatività centrale per l’umanizzazione innovativa delle tecnologie e la definizione della qualità di oggetti e processi. Oggi si parla di wellness design, web design, design degli eventi… Viviamo in una società design-centrica concentrata sull’esperienza utente. «Sì se ne parla tanto, ma che cosa sia oggi io non saprei definirlo. Proprio per questo, in Edra la parola design è stata cancellata da diversi anni. I nostri “designer” sono per noi “autori”. Alcuni sono artisti che producono pezzi unici, come Jacopo Foggini. Ma soprattutto sono pensatori, che ci propongono idee partendo da riflessioni sul mondo, sulla vita, più ampie. Sono intellettuali, poeti che si guardano dentro. Solo così si producono degli originali. Poi c’è tutto il lavoro e la conoscenza delle nostre maestranze che, ingegnerizzate se necessario, ricercano il miglior materiale (abbiamo brevettato, ad esempio, il Gellyfoam®, una schiuma soffice che accoglie comodamente qualunque postura). Spesso il pensiero parte da una storia che ci viene raccontata. E a nostra volta, per raccontare bene il prodotto, dobbiamo inventare il tessuto ideale per rivestirlo. Basti pensare a Pack, ma anche al Boa o al Cipria. In altri modelli, come lo Standard, Standalto o Flap, è meno evidente l’estetica della materia ma è assolutamente necessaria la resa tecnica, e la performance, che il materiale deve offrire nel tempo». Se nulla si crea né si distrugge, e la creatività attinge e ricrea l’esistente, quali sono le fonti d’ispirazione? «Il mondo, la vita, la natura, l’arte. Non c’è un canale che per me ha più interesse. Vedere, sentire, incontrare e soprattutto guardare. Non solo con gli occhi. Portare gli occhiali, oltre che per vedere meglio, mi aiuta a fermare lo sguardo e pensare. È un fatto personale. Il mio personale benessere lo trovo al mare, in acqua. Mi ispira sempre, è un paesaggio vivo, non si ferma mai. Se guardi sotto si muove tutto. C’è sempre vita. E poi i libri, molti. Uno in particolare: Il Profumo di Patrick Süskind, sentivo veramente quello che stavo leggendo. Il profumo era lì. La sensorialità è qualcosa che dobbiamo riscoprire». Perché alla fine la creatività, applicata alla produzione, significa soprattutto dare valore a quello che si fa, il bello e ben fatto rinascimentale che tutti continuano a richiamare quando si cerca di spiegare la qualità speciale del made in Italy. «Al centro c’è il valore del prodotto stesso. Oggi si parla molto, ma le parole sono intangibili. Domani il cliente, soprattutto se disposto ad acquistare un prodotto di valore, si aspetta che questo abbia i requisiti veri di comodità, funzionalità, bellezza. Che non passi di moda. Per noi questa è la vera sostenibilità: produrre oggetti che durino nel tempo avendo ancora il piacere di viverli. Che siano ben inseriti nel luogo in cui la persona abita, che rispecchino la sua personalità e il suo gusto. Il resto, come dice Sorrentino in La grande bellezza, è solo chiacchiericcio».

La collezionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. A fianco, da sinistra: “In ognuno la traccia di ognuno” (2023), di Marinella Senatore, opera commissionata per il Parco d’arte Sandretto Re Rebaudengo a Guarene, e “The Thychy Plant” (2013), di Paulina Olowska. All’artista è dedicato “Visual Persuasion”, il nuovo progetto espositivo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (dal 2 novembre al 25 febbraio, fsrr.org).

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo