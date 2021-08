Nel cuore dell'Africa, una leggenda dell'ospitalità torna in versione ecoluxury

8' di lettura

Tentiamo un paio di volte di impaurire le zebre per farle spostare dalla pista di atterraggio, poi desistiamo e il nostro piccolo aereo si posa sulla striscia di sabbia che ci hanno lasciato libera. Inutile irritarsi. Sono arrivate qui prima di noi, e oltretutto sono molte di più. È in corso, come ogni anno, la migrazione di decine di migliaia di zebre all'interno del Kalahari, da nord a sud. Il loro viaggio è cominciato settimane fa; il nostro soltanto all'alba, prima sull'acqua, a bordo di un mokoro (una canoa tradizionale, ndr), seguendo le tracce degli ippopotami nella laguna di Mapula, in Botswana. Nell'ultima ora, invece, abbiamo volato su una rotta simile a quella seguita dalle zebre. Sotto l'ombra delle ali dell'aereo, i capillari del Delta dell'Okavango sono di un blu e di uno smeraldo così accesi che mi ricordano le lava lamp. Poi arrivano i riflessi dorati della foresta che si spinge fino alle rive del fiume, prima che l'immensa savana lasci il posto al paesaggio lunare delle saline del Makgadikgadi.

La migrazione delle zebre nella prateria.

Sono qui da qualche mese, ma i colori africani mi sembrano ancora una specie di allucinazione. Quando l'ho lasciata, Londra era in lockdown: una città sospesa nel tempo, fatta di marciapiedi grigi, immersa nella tristezza. Essere qui in Africa mi è parso un sogno. Ero venuta per lavoro, ma, dopo la perdita dei miei genitori, ho deciso di restare. Ho piantato i piedi bene a terra e, per la prima volta dopo tanto tempo, mi sono sentita ancorata a qualcosa. Il Covid-19 è divampato per un po' nell'Africa meridionale e poi si è spostato a nord. Ci sono state restrizioni per gli spostamenti su strada e solo due voli a settimana per Maun, adesso invece sono giornalieri e si raggiungono anche le zone più isolate del bush. È un momento raro e bellissimo perché la maggior parte dei campi tendati è aperta e il Paese è meravigliosamente vuoto.

La zona lounge privata di una tenda di Jack's Camp.

La mia guida, che si chiama Super, viene a prendermi e procediamo lentamente in un pomeriggio caldo e ventoso. Superiamo struzzi, gnu, un serpentario (o uccello segretario, ndr) con il suo frac di penne grigie che gli danno un'allure da burocrate. Intorno a noi si accendono lampi di giallo e di turchese quando i gruccioni svolazzano a zig zag di fianco alla jeep per catturare le cavallette spazzate via dalle ruote. La stagione delle piogge sta finendo, la vita trionfa ed esplode ovunque. Ma i mesi della siccità sono in arrivo. Entro settembre il Makgadikgadi tornerà ad essere un inospitale deserto cotto dal sole, bello e impossibile. Ora, però, luccica come in un miraggio qualcosa di incongruo: un gruppetto di palme incornicia quelle che potrebbero essere le cupole di una città araba. Se, fiaccati dalla sete, vi capitasse di vedere una simile oasi, potreste liquidarla appunto come un miraggio, senza rendervi conto di trovarvi a meno di due chilometri da uno dei bacini d'acqua artificiali più grandiosi di tutta l'Africa.

Un vecchio scrittoio nella tenda che ospita anche il ristorante.

Ho sentito parlare per la prima volta di Jack's Camp dieci anni fa, e da allora desideravo venirci. Molto si è scritto su Jack: flagello dei coccodrilli, naturalista, cantastorie, leggenda. Un cacciatore-esploratore di quarta generazione - già prima di lui i Bousfield avevano fatto del superare i propri limiti uno sport di famiglia - poi convertitosi in guida di safari. All'inizio degli anni Sessanta, aveva cominciato a interessarsi alla regione del Kalahari e, quando aveva chiesto che cosa ci fosse laggiù, si era sentito rispondere: «Niente. Solo un idiota ci andrebbe». Il suo primo campo qui era davvero molto spartano, poco più di una doccia arrugginita all'interno di un recinto di protezione fatto di bastoni appuntiti e di una latrina nel bush. Bousfield aveva scelto il Kalahari proprio per il suo isolamento, la natura e le persone che ci vivono. Qui ha cresciuto il figlio Ralph che, quando il padre è morto nel 1992, ha trasformato quella che fino ad allora era stata casa sua in un'impresa. Nel tempo si sono susseguiti cambiamenti e ristrutturazioni. Ralph ha imparato sulla propria pelle (qui non c'è altro modo) che cosa funziona e che cosa no. «Ovvio, l'inaccessibilità comporta una sfida logistica», dice alzando le spalle. «Ma la nostra famiglia ha sempre cercato luoghi dove pochi altri arrivano».

Ralph Bousfield, fondatore del campo tendato.

Visto da vicino, il campo sembra una via di mezzo tra un palazzo moresco e un antico tempio: ci sono quattro grandi tendoni verdi con gli interni tappezzati di fantasie e stampe indiane color ambra, e le stanze – la zona living comune, la sala da tè, la biblioteca – si aprono una di fila all'altra in uno scintillio di velluti ocra e rosa. I lembi delle tende sono tirati su e creano una serie di archi aperti sul paesaggio. Normalmente mi si parerebbe davanti una vasta distesa brulla e salata, ma in Botswana quest'anno è piovuto oltre tre volte in più del solito e, invece della solita crosta d'argilla, scintilla un lago azzurro presidiato da uccelli colorati. Ci sono anatre fischiatrici con il petto color caramello, pavoncelle fabbro e una cicogna marabù. Abbiamo appena il tempo di sprofondare con i nostri sandwich al cetriolo sui grandi cuscini poggiati sul pavimento che una trentina di gru caruncolate, una specie in via di estinzione, passa in volo.