Nel cuore europeo dei nuovi chip di Apple

Tornando a quei microscopici dettagli, si va dai 65 nanometri del 2009 ai 3 nanometri in 14 anni. E Apple, per quanto non possa essere esplicita, lascia intendere di essere al lavoro sul passo successivo già nel momento in cui esce sul mercato.

È un percorso costruito minuziosamente di progressiva indipendenza dai fornitori e di acquisizioni. Tra queste spicca nel 2019 quella della divisione modem smartphone di Intel e nel 2018 Dialog semiconductor.

Monaco ha un ruolo in tutto questo. La catena del valore dei chip è molto complessa. La parte a maggior valore aggiunto come design e proprietà intellettuale ha una quota rilevante in occidente, mentre la produzione al 64% è a Taiwan (è la Tsmc, a Taiwan, a produrre gli M3).

La parte di design viene fatta soprattutto negli Stati Uniti (49%), seguiti da Corea del Sud (20%), Giappone (9%) ed Europa (8%) secondo i dati della Semiconductor Industry Association.

È in questo ambito che operano i 2mila ingegneri che lavorano nel centro di Monaco sulla Karlstrasse, a un quarto d’ora di metropolitana dal centro. Qui i chip non vengono prodotti ma concepiti e testati.