Nel cuore del quartiere Bicocca il «Cubo», la nuova sede «green» del Gruppo 24 Ore

L’area Bicocca

Dalla dismissione dell’area ex Pirelli, la zona ha via via ospitato la sede della omonima Università (appunto, Bicocca) e il teatro degli Arcimboldi. Secondo i dati forniti da Scenari Immobiliari, i prezzi dei magazzini industriali a Bicocca vanno da un minimo di 630 a un massimo di 1.250 euro al mq. Per i canoni di affitto, si sta tra i 50 e i 105 euro al mq annui. Ma è stato con l’apertura della nuova linea 5 della metropolitana che il quartiere ha catalizzato appieno l’interesse degli investitori. Oltre a Pirelli, hanno sede multinazionali come Ing, Philips, Agos, Deutsche Bank, Prismian, Haribo, Panasonic, Crédit Agricole, Osram.

«Dal 2013– ha spiegato Carlo Vanini, head of capital market di Cushman & Wakefield – gli investimenti immobiliari in Bicocca sono stati pari a quasi un miliardo. Negli ultimi 8 anni il 25% degli investimenti fatti nella periferia milanese sugli uffici hanno riguardato edifici in Bicocca. Con prezzi in aumento e rendimenti in calo. Se nel 2013 le transazioni vedevano rendimenti netti del 7,5-8%, oggi il migliore si attesta sul 4,5% netto». Infine, «Se nel 2013 – ha concluso Vanini –la media dei canoni di locazione uffici era di circa 200 euro al mq annuo, oggi si attesta 280. Del resto si è passati dai 15mila mq di spazi totali affittati in Bicocca nel 2013 ai 32mila del 2019».