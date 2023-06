Nel Delta del Po tra dune, antichi canali e itinerari slow a ridosso del mare

Bisogna partire con lo spirito giusto, accettando di spostarsi a ritmo lento e facendo proprie le peculiarità di un territorio ancora poco conosciuto e che può sorprendere. Solo così si riesce a vedere con altri occhi la piatta distesa della pianura, le sue nebbie e si può tenere a bada il “fattore zanzare”. Il Delta del Po non è una meta di vacanza per tutti, ma chi la affronta con curiosità e si lascia incantare dai suoi paesaggi ne resta ammaliato. Il panorama varia continuamente ed è caratterizzato da una eccezionale biodiversità: a una distesa di campi coltivati segue una laguna, un sistema di dune, un bosco, un canneto e poi ancora zone umide come scanni e golene.

