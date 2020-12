Nel deserto, in Polaroid, con i libri: le sfilate alternative sono un inno alla creatività

Tralasciando lo humor involontario di una invocazione della libertà di movimento in tacchi a spillo tra le dune, la collezione è ulteriore prova del progresso autoriale di Vaccarello nel mondo Saint-Laurent. Mai come adesso la vicinanza con il magnifico Yves è forte senza essere nostalgica: una perfetta comunità di intenti, ovvero l'attualizzazione di un codice, e di una idea incisiva e très Parisienne di bellezza, che non ha tempo. Si avverte una spinta alla semplificazione: poco decoro, ancor meno gioielli, ad esclusione del breastplate di Claude Lalanne, già mitico collaboratore di Yves, i cui calchi metallici di seni, ombelichi e fianchi sono entrati nel più alto immaginario della moda.

Lo chic da rive gauche, sulla sabbia, diventa grafico, se non futuribile. Di certo, si palpa il ritorno a un senso di eleganza per troppo tempo dimenticata: sahariane e robe manteau, invece che blazer e jeans.

Le sfilate per pochi, con kit, di Bottega Veneta

Il programma di presentazione di Bottega Veneta è più complesso, e prevede piccole sfilate dal vivo per una audience selezionata - li chiamano “salon shows”, con un linguaggio desunto dalle presentazioni couture di un tempo - e un mix di analogico e digitale per il pubblico allargato. La collezione Salon 01, svelata al pubblico il 14 dicembre attraverso un video, è stata in realtà presentata a Londra, per uno sparuto drappello di happy few, ai primi di ottobre.

Due mesi di blackout mediatico, ai tempi dello streaming continuo, sono già una conquista notevole. Nei giorni precedenti alla messa in onda digital, gli ospiti global hanno ricevuto una enorme shopper di tela verde contenente tre volumi e un disco, sulla scia dello Show in a box di Jonathan Anderson per Loewe (sulla cronologia non si questiona).

Il disco è la colonna sonora della sfilata londinese, e consiste in un parlato di Neneh Cherry, mentre i libri, numerati, raccolgono: ricerca iconografica (One), foto della sfilata (Three) e collaborazione con l'artista concettuale tedesca Rosemary Trockel (Two).



È questo il volume più illuminante in termini di lettura della collezione: una ricostruzione fotografica del processo intercalata da una surreale indagine sul significato degli abiti per personaggi non si sa se famosi o meno, identificati ciascuno solo da una sigla.

Daniel Lee, il direttore creativo della rinascita di Bottega, è partito come epigono di Phoebe Philo, per la quale ha lavorato ai tempi di Celine. All'inizio il suo Bottega Veneta sembrava un repeat brand, ma adesso l'identità si struttura ed è relativamente originale, sicura, affermativa. La collezione punta sull'aspetto tattile: a negare il piattume digitale è quasi per intero di maglia, a punti grossi; le linee sono scabre, i colori decisi. Il risultato ha una mano quasi artigianale, ma un appeal sintetico e industriale, e la tensione dei due estremi convince.