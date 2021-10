Nel Design District di Helsinki tra concept store, caffè e vintage d'autore

Non può che iniziare dal Design Museum la scoperta di Helsinki e del suo legame con la fantasia creativa: in queste stanze si comprende la grandezza del lascito di Alvaar Aalto, il padre del modernismo. Su Esplanaadi, il viale centrale della capitale finlandese, affacciano le boutique in cui acquistare gli oggetti firmati dai brand Marimekko, Iittala e Artek, che hanno saputo interpretare il bisogno nordico per la semplicità degli oggetti capaci di rendere bello l'essenziale. Il Design District pullula di gallerie, spazi off dove vengono organizzati eventi, esposizioni temporanee di giovani creativi (designdistrict). Kallio ed Eira sono i posti giusti in cui andare a cercare il vintage d'autore, e non mancano i caffè alla moda come quello nel retro di Lokal, un concept store in Annankatu molto trendy. Kuuma e Cafè Birgitta sono i più frequentati dai designer di Helsinki, che poi vanno a rilassarsi alla Lōyli la nuova iconica eco spa sul mare.

6/11 8/11 Menu