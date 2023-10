Nel distretto di Anuradhapura tra le statue di Buddha e i fregi

Nei tre millenni della sua storia lo Sri Lanka ha visto sorgere sul suo suolo alcune tra le città più antiche del mondo quali quelle di Anuradhapura, Polonnaruwa e Digamadulla dove tuttora le vestigia di palazzi, templi, monasteri, ospedali e teatri, modellati nella pietra dalle colonne ai fregi da abilissimi scalpellini sono ancora al proprio posto grazie alla protezione che a lungo la giungla ha dato involontariamente a queste ricchezze artistiche. Soprattutto in quello che era il Regno di Anuradhapura, capitale dal IV secolo a.C. fino alla fine dell’XI secolo, si celebra la devozione al Buddha. Polonnaruwa vanta sistemi di ingegneria idraulica che forniscono ancora acqua per l’irrigazione agli agricoltori, mentre Digamadulla, il regno orientale dello Sri Lanka, ha coltivato sino a oggi lo spirito di resilienza di un popolo che si è sempre rialzato dalle disgrazie della natura, sino allo tsunami del 2004, come la nazione della fenice.

