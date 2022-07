Nel ex cotonificio Reti dove capitale umano e digitale crescono insieme

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alberi di arancio con sensori di intelligenza artificiale che misurano lo stato di salute delle piante. Pannelli di illuminazione smart che si adattano alla presenza umana, migliorando l’impatto sull’ambiente. Appendiabiti di design ricavati da colorate palline da biliardo.

Nel varesotto c’è un un’azienda hi-tech che integra tecnologia e sostenibilità. In fondo il digitale non è mai stato tanto reale in Reti, società fondata da Bruno Paneghini nel lontano 1994.

Loading...

Siamo a Busto Arsizio, ottantamila anime in una delle aree più produttive del nord-Italia, in quella estesa provincia di Varese nella quale si annidano distretti di innovazione che dall’Italia guardano al resto del mondo. Reti oggi è tra i principali player italiani dell’IT consulting e prima e unica società benefit e B-Corp quotata su Euronext Growth Milan. Lo spazio di lavoro guarda al futuro, ma in continuità col passato. Il cuore dell’azienda è il Campus Reti, un ex cotonificio nel centro storico di Busto Arsizio. Oggi il campus Reti si articola in sei edifici principali, tutti parte dell’ex cotonificio, che si sviluppano da est a ovest oltre alla villa d’epoca e ad una storica foresteria ricavata da una casa operaia di inizio Novecento. Lo spazio complessivo si estende su una superficie di ventimila metri quadrati.

«Si tratta di una struttura industriale rigenerata. Una villa storica collocata in pieno centro città, in passato abbandonata e poi da noi acquistata, recuperata e dotata di tecnologia all’avanguardia. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire spazi nuovi per crescere professionalmente e umanamente, dialogando con la comunità», afferma Bruno Paneghini, presidente e ad di Reti. Così il campus diventa luogo di lavoro e di ritrovo. «È uno spazio versatile fonte di ispirazione per tutti coloro che ogni giorno vivono l’azienda in prima persona. All’interno abbiamo realizzato anche un auditorium da 350 posti a sedere aperto alla comunità», precisa Paneghini. Qui si svolgono tornei di e-sport e sfide di gaming, ma si può ammirare anche la collezione d’arte contemporanea Paneghini.

Prima del capitale tecnologico arriva il capitale umano a fare la differenza. Perché questa realtà, messa in piedi da zero da Paneghini ventotto anni fa, da sempre è un melting pot di talenti provenienti dall’Italia e dall’estero. Oggi qui ci lavorano quattrocento persone. Sviluppatori, sistemisti, progettisti. Per loro Paneghini, ispirato dalla passata esperienza in Olivetti, ha messo a disposizione un piano di welfare personalizzato.