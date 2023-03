Nel ferrarese un nuovo parco solare con il crowdfunding degli abitanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono voluti due anni, dall’ideazione alla realizzazione, per arrivare all’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico Malvezzi-Fondazione Fornasini a Poggio Renatico (Ferrara). Un tempo record che permetterà al nuovo parco solare di produrre circa 25 GWh ogni anno da fonte solare, evitando l’emissione in atmosfera di 11mila tonnellate di Co2 all’anno e sostituendo l’utilizzo di 5,4 milioni di metri cubi di gas con energia rinnovabile prodotta localmente.

Crowdfunding fra gli abitanti

È stato realizzato anche grazie a un crowdfunding fra gli abitanti, grazie al progetto “Scelta Rinnovabile”. Ad inaugurare il parco solare, che sorge su un terreno di 22 ettari ed è costituito da oltre 30mila moduli fotovoltaici, c’erano il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore al Bilancio, Paolo Calvano, Nicola Lanzetta, country manager di Enel Italia, Luca Solfaroli Camillocci, responsabile di Enel Green Power Italia oltre al sindaco di Poggio Renatico, Daniele Garuti.

In vista nuovo impianto

Oltre all’impianto inaugurato oggi, sempre a Poggio-Renatico è in via di realizzazione un altro parco solare da 26 MW. «La crescita delle rinnovabili - dice Lanzetta - è una leva strategica per l’indipendenza e la sicurezza energetica dell’Italia, e fa bene all’ambiente e ai territori. Qui a Poggio Renatico ne abbiamo un esempio concreto: grazie all’iniziativa Scelta Rinnovabile, i cittadini hanno potuto partecipare concretamente alla realizzazione del nuovo impianto, diventando ossi stessi protagonisti della transizione energetica».

Un esempio per altre realtà

«Come Regione Emilia-Romagna consideriamo il progetto di Poggio-Renatico e quello che Enel Green Power sta portando avanti sul nostro territorio assolutamente confacente e coerente con gli obiettivi che ci siamo dati», aggiunge Calvano che ha definito il progetto «un esempio di buone pratiche anche per altre realtà». Di risposta efficiente alla crisi energetica ha parlato il sindaco di Poggio-Renatico, Daniele Garuti: «Gli uffici del Comune hanno fatto il possibile per accelerare l’analisi burocratica. Questo impianto consolida un rapporto molto proficuo che ci permette di essere più verdi e di portare all’efficientamento il nostro territorio». «Investire sulle rinnovabili come se non ci fosse un domani - ha detto Bonaccini - significa evitare che un domani non ci sia, soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti».