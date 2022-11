Nel futuro del gruppo Vw e-car e servizi di mobilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La rivoluzione della catena di comando che a settembre ha portato Oliver Blume,ex numero uno di di Porsche (ormai quotata in borsa), al vertice del gruppo Volkswagen al posto di Herbert Diess non ha mutato la strategia dell’e-mobility del gigante tedesco fino al 2026. Un piano a cui sono dedicati investimenti per 159 miliardi di euro e al cui supporto, proprio poco prima dell’uscita di scena di Diess, è arrivata anche l’acquisizione di Europcar.

Il player del settore di ogni tipo di noleggio entra in casa Volkswagen per dare maggiori sbocchi ai modelli elettrici e a guida autonoma di ogni brand del gruppo, che saranno sempre più numerosi a partire dalla seconda metà di questo decennio. Ovvero, quando arriveranno i frutti dell’investimento del piano New Auto, compresa la gigafactory di Salzgitter dove si produrranno le batterie agli ioni di litio a cella unificata e alle tecnologie sviluppate da Cariad che, però, sinora marciano a rilento tanto da ritardare il lancio di importanti modelli. In questo quadro potrebbe anche spuntare, però, un’accelerazione per i carburanti sintetici nei quali Blume crede molto, per rendere neutrali in termini di emissioni di CO2 i motori tradizionali.

A prescindere da ciò, l’obiettivo di attestare la produzione di vetture elettriche al 25 per cento di quella totale a partire dal 2026 è sostenuto dallo sviluppo di una nuova architettura per i modelli elettrici: la Ssp (scalable systems platform) che sostituirà tutte quelle utilizzate sino a quell’epoca. Intanto, però, l’e-mobility del gruppo Vw procede con modelli che si inseriscono in ogni settore. Nella famiglia elettrica Id del brand capogruppo è arrivato l’Id.Buzz, interpretazione in chiave 21esimo secolo del mitico Bull che estende il raggio d’azione del marchio nei settori dei minivan e dei veicoli commerciali leggeri, nei quali è sempre stato tra i protagonisti assoluti. L’Id.Buzz è già protagonista anche degli sviluppi dell’acquisizione di Europcar, in quanto alcuni esemplari a guida totalmente automatizzata stanno effettuando dei test ad Amburgo e a Monaco, che dovrebbero essere tra le prime città in cui saranno disponibili i servizi di mobilità Europcar by Volkswagen.

Sull’architettura Meb utilizzata dalla gamma Id si baserà anche un’altra Volkswagen elettrica, cioè la berlina Aero che sarà venduta nella seconda metà del 2023 a partire dalla Cina. In pratica, è la futura Passat in formato Bev e promette un’autonomia di 700 chilometri.

La stessa percorrenza è annunciata anche per l’Audi A6 Avant e-tron basata, invece, sulla piattaforma Ppe, come l’omonima berlina svelata lo scorso anno. La station wagon elettrica diventerà un modello di serie nel 2023.