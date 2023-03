Nel futuro sviluppo, digitalizzazione e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A metà febbraio il Palais des Festival di Cannes si è trasformato nella capitale mondiale dell'intelligenza artificiale: un luogo dove tutte le più importanti aziende al mondo che si occupano di questo tema si sono confrontate in una tre giorni di workshop, incontri B2B e conferenze. Un evento unico che ogni anno fa sintesi di tutte le maggiori novità legate all’AI in ambito business e non solo. Una delegazione ha rappresentato il Trentino, territorio da sempre sensibile a tutte le innovazioni, anche in campo tecnologico. Per promuovere il “Sistema trentino dell'innovazione”, Confindustria Trento ha organizzato uno stand dedicato con alcune associate: BlueTensor, Cosman, Dedagroup con la sua verticalizzazione sull’AI ORS, Delta Informatica, Gpi, HPA. Presenti anche gli enti territoriali di riferimento sul tema, ovvero: il Digital Innovation Hub del Trentino-Alto Adige, Fondazione Bruno Kessler e Trentino Sviluppo.

Più nel dettaglio il WAICF 2023 (World Artifical Intelligence Cannes Festival), oltre a ospitare quasi 300 aziende specializzate nello sviluppo di tecnologie AI-oriented, ha presentato anche un denso programma di eventi formativi e workshop interattivi che indagano le più svariate applicazioni dell’AI che coinvolgono i settori produttivi: industria e robotica, risorse umane, gaming, sport, hospitality, solo per fare alcuni esempi.

Loading...

In altre parole, l’obiettivo è quello di costituire un dialogo orizzontale che metta in comunicazione piccole e grandi realtà, così da generare conoscenza comune e dunque dare il via a strategie di sviluppo vincenti. Spiega il direttore generale di Confindustria Trento Roberto Busato: «Abbiamo organizzato questa delegazione in quanto crediamo che l’Intelligenza Artificiale non sia più un tema di nicchia, ma elemento prioritario su cui pianificare la crescita delle aziende, di qualsiasi settore e dimensione. Innovative by Nature, lo slogan del nostro spazio espositivo – ha sottolineato - risponde alla convinzione che il Trentino abbia nel suo Dna una naturale propensione a presidiare le frontiere dell’innovazione: è dunque per noi un dovere essere qui». La partecipazione di Confindustria Trento al WAICF si inserisce nel percorso che culminerà nell’autunno 2023 con la presentazione da parte dell’Associazione del position paper “Società Trentino 5.0”: una serie di proposte che mettono insieme un’idea di territorio dove sviluppo, sostenibilità e digitalizzazione rientrano in una sola cornice di riferimento.