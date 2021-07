Nel Golfo di Orosei magari si re-incontra persino la foca monaca

In Ogliastra dicono che il Golfo di Orosei non tradisca mai. Lungo questo tratto di costa orientale della Sardegna ci si lustra gli occhi dietro la maschera guardando il relitto del KT-12, risalente alla seconda guerra mondiale, che appare ancora in ottimo stato. Cala Gonone è il sito marino di maggiore impatto perché da lì in avanti parte un insieme di grotte che presentano una profondità minima di sei metri. I passaggi tra le rocce sotto marine rendono davvero emozionante immergersi qui, e le pareti delle caverne spesso mostrano colori turchesi e verdi che fanno pensare a gioielli di incredibile bellezza ed estrema delicatezza. Si sussurra che le foche monache potrebbero tornare presto a queste latitudini che hanno sempre amato.

