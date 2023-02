«Nel Lazio serve un sistema di monitoraggio dei bandi»

Ancora brucia il caso Catalent, la multinazionale che l’anno scorso ha ritirato il suo investimento da 100 milioni in provincia di Frosinone per le lungaggini burocratiche...

La semplificazione è un tema decisivo. Non bastano buoni progetti, bisogna anche permettere alle aziende di realizzarli.

Per non parlare delle infrastrutture: sono 20 anni che si parla della autostrada Roma-Latina...

Per la Roma-Latina sembrano finalmente esserci notizie positive, con la nomina del nuovo commissario. Come pure per la Cisterna-Valmontone, con la firma del protocollo che dà il nulla osta. Sono tante le infrastrutture necessarie. Cito per esempio la Civitavecchia-Orte, la Formia-Cassino, la ferrovia Roma-Pescara, la riqualificazione della Salaria, l’anello ferroviario e la Metro C di Roma. Nei prossimi sette anni sulla regione saranno investiti 9 miliardi, a partire dai fondi Pnrr e quelli europei. La questione decisiva non sono quindi le risorse, ma gli iter autorizzativi.

Soprattutto in uno scenario in cui Roma si avvia ad ospitare il Giubileo 2025, il bimillenario della morte di Gesù nel 2033. E in mezzo potrebbe esserci anche l’Expo 2030....