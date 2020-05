Nel lockdown musei più social, ma solo uno su quattro ha un piano digitale La ricerca dell'Osservatorio innovazione Digitale nei beni e attività Culturali del Politecnico di Milano ha analizzato 430 enti verificando che il 51% dei musei non ha wi-fi e solo il 23% ha il ticketing online, sebbene l’85% ha un sito web di Marilena Pirrelli

Visitatori agli scavi di Pompei (Ansa)

Dopo il lockdown e l’ottimo uso dei social, la sfida ora per i musei italiani è saper coniugare l’esperienza online appena vissuta con una nuova fruizione dal vivo, alla luce del distanziamento sociale. Ma solo un museo su quattro (24%) ha un piano strategico per l'innovazione digitale. È l’allarme dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali della School of Management del del Politecnico di Milano che prima e durante i mesi di emergenza ha condotto una ricerca presentata oggi nel convegno “Dall'emergenza nuovi paradigmi digitali per la cultura”.

Prima e dopo

Se l’attività sui social è raddoppiata con l’emergenza Covid (il 76% ha almeno un account) e sono cresciuti i follower, prima nell'esperienza di visita on site su un campione di 430 musei, monumenti e aree archeologiche italiani, si è osservato come audioguide (32%), QR-code (31%) e installazioni interattive (28%) hanno rappresentato gli strumenti di supporto alla visita fisica più diffusi. Dalla survey è emerso che il 51% dei musei non è dotato di wi-fi, fortunatamente però l'85% dei musei ha un sito web ed è diffusa la vendita di immagini per finalità di ricerca, riproduzione e commerciali (già offerta dal 32% dei casi), mentre è ancora ridotta l'offerta di accesso in abbonamento a servizi fruibili tramite sito e app (2%). Il periodo di chiusura fisica ha indotto un ripensamento anche degli aspetti legati alla logistica e all'organizzazione del journey dell'utente: oggi solo il 23% dei musei, monumenti e aree archeologiche ha un sistema di online ticketing e tra i meccanismi di controllo accessi prevale lo stacco del biglietto d'ingresso rispetto a sistemi automatizzati come lettori di codici a barre (11% su carta e 6% su display) e tornelli o varchi contapersone (7%), strumenti che bisognerà presto implementare. Ancora oggi circa l'86% dei ricavi dei musei deriva dalla vendita di biglietti d'ingresso in loco, e nell'indagine realizzata poco prima dell'emergenza l'investimento in sistemi di ticketing, gestione delle prenotazioni e controllo degli accessi era indicato come priorità per il futuro solo dal 6% delle istituzioni.

Il lockdown

Durante i mesi di blocco degli spostamenti il livello di interesse degli italiani per le attività culturali online è aumentato, lo testimonia l'aumento degli utenti delle pagine social dei musei: la crescita maggiore si è registrata su Instagram (+7,2%), seguito da Facebook (+5,1%) e Twitter (+2,8%) nel mese di marzo e con un ulteriore incremento rispettivamente dell'8,4%, 3,6% e 2,4% in aprile. A parte pochi casi, il livello di interazione è però rimasto stabile.



Vado al museo o entro con un click?

“Prima dell'emergenza sanitaria si potevano distinguere in modo relativamente nitido due percorsi: da un lato l'esperienza di visita on site (talvolta supportata da strumenti digitali); dall'altro l'utilizzo degli strumenti online per attrarre e preparare il pubblico alla visita in loco, oppure ex-post per proseguire il rapporto con l'istituzione visitata, soprattutto tramite i social media su cui è attivo il 76% dei musei” spiega la professoressa Michela Arnaboldi, responsabile scientifico dell'Osservatorio innovazione Digitale nei beni e attività Culturali. “Se con i musei aperti il digitale ha rappresentato un complemento all'esperienza di visita (nelle sue molteplici sfaccettature), con la chiusura delle istituzioni culturali il digitale si è rivelato lo strumento necessario per poter offrire contenuti culturali. Questo ha portato inevitabilmente ad un uso diverso del canale online, social media in primis ma anche dei siti web, che da strumenti di comunicazione e di preparazione alla visita, quali erano fino ad ora, si sono trasformati in strumenti di vera e propria erogazione di contenuto”.

Lo stato dell’arte

Rispetto alla preparazione alla visita, i siti web svolgono un ruolo centrale per raccogliere informazioni su orari, biglietti, attività e percorsi di visita. I dati derivanti dall'analisi dei servizi offerti su internet dai musei, svolta per il terzo anno consecutivo, mostrano che l'85% dei musei ha un sito web, al proprio interno o siti del network e in quello delle rete di riferimento (per esempio il Comune). Sono ancora poco diffusi strumenti, come i videogiochi per incuriosire e preparare alla visita (5%).

Il 76% dei musei è presente almeno su un canale social media, con Facebook che si conferma il più diffuso (76%), seguito da Instagram (45%, rispetto al 26% dell'anno precedente). Alcune istituzioni sperimentano anche canali social nati più di recente come TikTok. La presenza sui social ha consentito alle istituzioni culturali di offrire contenuti ai visitatori per approfondire la conoscenza anche dopo la visita e di mantenere una relazione di lungo periodo con i propri pubblici.