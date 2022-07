Vertice con Draghi, Conte: restiamo al governo ma serve discontinuità. Decreto aiuti, si vota la fiducia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Restiamo al governo ma serve discontinuità». Sono le parole con cui il leader del M5S Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi, chiude giornate di profonda incertezza sulle sorti del M5S nella maggioranza. È la linea risultata del resto maggioritaria nel Consiglio nazionale di metà mattinata dove si sono misurate le varie anime dei pentastellati, che comunque restano in attesa di risposte dal presidente del Consiglio. «Dobbiamo intervenire a favore di famiglie e imprese con un intervento straordinario, 200 euro di bonus non servono. Va tagliato il cuneo fiscale. Dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul salario minimo», è la sintesi di Conte al termine del faccia a faccia. Inoltre, «non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo quotidianamente in discussione».

M5S in attesa di risposte concrete

Il confronto in agenda per lunedì scorso ma era stato rinviato a causa della visita di Draghi a Canazei (Trento), dopo il crollo sulla Marmolada, e riprogrammato in un primo tempo per oggi pomeriggio alle 16,30. Durante il Consiglio nazionale è emerso il disagio politico dell’intera comunità del Movimento. «La permanenza al Governo del M5S dipende dalle risposte concrete, nei fatti, che verranno date ai vari punti delle richieste», fanno sapere fonti dei Cinque Stelle. Richieste che sono confluite in un documento sottoposto al premier che ora le valuterà nel merito («non mi aspettavo una risposta immediata, non sarebbe neanche stato serio», precisa Conte).

Dl Aiuti, il nodo del Superbonus

Come annunciato alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, alle 14 il governo porrà nell’ Aula della Camera la questione di fiducia sul dl Aiuti nel testo della commissione. Per questo provvedimento si tratta di una corsa contro il tempo visto che il testo deve essere convertito in legge entro il 16 luglio e manca ancora il via libera di Palazzo Madama. I partiti che sostengono il governo sono stati a lungo in fibrillazione malgrado Palazzo Chigi abbia mostrato la massima disponibilità al dialogo per evitare la fiducia a patto che trovassero un accordo in tempi congrui. Tra i punti spinosi più sensibile è la parte che riguarda il Superbonus, uno delle misure bandiera dei pentastellati.

Colloquio Salvini-Giorgetti, partito unito

Intanto sembra raggiunto un equilibrio sull’altro fronte che minacciava di entrare in fibrillazione, quello del Carroccio. Il segretario Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti si sono chiariti e «i due hanno rinnovato e confermato, in questa delicata fase politica, che la Lega è compatta e prosegue nella linea decisa nel corso della riunione di lunedì scorso in via Bellerio nell’esclusivo interesse degli italiani e coerentemente con le battaglie del partito».