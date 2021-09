Nel Mezzogiorno un esercito di settemila imprese sociali

E fra le 1200 iniziative finanziate dalla Fondazione, per più di 211 milioni, tanti progetti per l'educazione dei ragazzi alla legalità e il contrasto alla dispersione scolastica, la valorizzazione dei giovani talenti e l'attrazione di “cervelli” al Sud, la tutela e valorizzazione dei beni comuni, la qualificazione dei servizi socio-sanitari, l'integrazione degli immigrati, il welfare di comunità. Una delle esperienze più forti è rappresentata dal recupero delle Catacombe di San Gennaro nel Rione Sanità a Napoli, dove la cooperativa sociale La Paranza, che ha riunito i ragazzi del quartiere, ha preso in gestione il sito.

Un esperimento straordinario di conversione territoriale che ha trasformato «una zona off limits, in un'attrazione tutta napoletana, un brand nato da una relazione sentimentale tra comunità e luoghi», sottolinea Francesco Izzo, docente di Strategie e management dell’innovazione, del dipartimento di Economia dell'università Vanvitelli di Napoli, fra gli autori insieme a Stefano Consiglio e Nicola Flora, di una pubblicazione in tre volumi (“Cultura e Sociale muovono il Sud. Il modello Catacombe di Napoli”, Edizioni San Gennaro). Oggi la rinascita del Rione Sanità e l'esperienza delle Catacombe di San Gennaro (160 mila visitatori che valgono sul territorio 32 milioni di euro) ispira i migliori progetti di rigenerazione urbana dal basso. Come per la Piscina Mirabilis di Bacoli. Lo scorso anno, la cooperativa La Paranza ha vinto il “Global Remarkable Venue Awards 2020”, il premio che la piattaforma di prenotazioni online Tiqets assegna ai musei e alle attrazioni che offrono le migliori esperienze.

Nino Quaranta è il fondatore della cooperativa “Della Terra - Contadinanza Necessaria”: l'ente del Terzo settore gestisce alcuni terreni in provincia di Reggio Calabria, nei comuni di Laureana di Borrello, Rosarno e San Ferdinando dove le condizioni dei braccianti spesso rasentano la schiavitù. La cooperativa promuove agricoltura sociale e agroecologia, «nel rispetto della natura, delle specie viventi, dei ritmi biologici - spiega Quaranta - Pratichiamo agricoltura etica e politica per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Sosteniamo i piccoli produttori e allo stesso tempo ci occupiamo di chiunque dia il proprio contributo al lavoro nei campi, a cominciare dagli immigrati che lavorano la nostra terra. In questo modo riusciamo a sottrarci anche alle logiche della grande distribuzione che ci obbliga a prezzi inaccettabili».