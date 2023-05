«Nel mio mandato centrali anche le Pmi e i professionisti»

«Intendo rappresentare tutta l’industria senza trascurare i grandi player – assicura Azzi –, ma con una sensibilità per la biodiversità di un settore in cui operano con quote di mercato importanti soggetti particolari come banche mutualistiche e cooperative».

Questo porterà inevitabilmente un’attenzione speciale «per le attività imprenditoriali piccole e medie e per le attività professionali: quel tessuto che certo non è trascurato dalle altre banche, ma che ci vede come interlocutori di riferimento».

In particolare, prosegue, un tema da sviluppare in modo più intenso rispetto al passato «è quello Esg», che «sarà sempre più centrale nell’attività bancaria e nelle richieste che le banche dovranno rivolgere alle imprese».

«Questo deve essere ben spiegato – sottolinea Azzi - perché non venga visto come una scusa per un nuovo credit crunch». L’educazione finanziaria è del resto uno dei filoni su cui continuerà a concentrarsi il lavoro della Commissione regionale, anche alla luce del Pnrr. Su quest’ultimo fronte, secondo Azzi, «potrebbe essere interessante un confronto con la Regione, le Province e i Comuni per mettere a disposizione il nostro ruolo di banche per la facilitazione della raccolta e la gestione dei fondi che arriveranno». Il tutto in un contesto che, senza dimenticare la cautela legata alla situazione internazionale, continua a dimostrare il suo dinamismo.

«C’è un buon trend di crescita – conferma Azzi – e sarebbe sbagliato vedere pessimisticamente la situazione. Si deve manifestare una moderata fiducia, con la consapevolezza che la Lombardia è per tante cose trainante a livello nazionale». «Questo ci deve indurre a un particolare impegno», conclude Azzi, rivolgendo un auspicio finale al Governo, che in queste settimane sta valutando l'ipotesi di aumentare le tasse sul settore: «Io mi auguro che questo non accada. Mi pare che le banche stiano dando buona prova della capacità di essere profittevoli, ma nello stesso tempo a fianco delle imprese e delle famiglie. Credo che questo possa essere ulteriormente favorito ed è auspicabile non venga penalizzato da extra tassazioni».