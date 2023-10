Nel modello 770 codici aggiornati per le proroghe dei versamenti

La trasmissione

La dichiarazione va inviata all’agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario abilitato, da altri soggetti incaricati (per le amministrazioni dello Stato), da società appartenenti al gruppo societario.

Il modello 770 si considera presentato nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata - sempre per via telematica - dal sistema.

Le novità di quest’anno

Venendo alla compilazione dei vari quadri, le variazioni rispetto al modello dello scorso anno sono minime. Innanzitutto, come anticipato, le istruzioni alla compilazione del modello 770/2023 precisano che quest’anno, tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, oltre ai curatori fallimentari, ci sono anche i curatori della liquidazione giudiziale.

Esaminando le novità che riguardano i vari quadri del modello, all’interno del Quadro SO - denominato «Comunicazioni e segnalazioni» - è stata introdotta una nuova sezione che accoglie i dati relativi ai partecipanti ai piani di risparmio a lungo termine (Pir).

Questo prospetto deve essere compilato da intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato che hanno la gestione fiscale del Pir, e dalle imprese di assicurazione residenti o non operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione, o in regime di libera prestazione di servizi, con nomina di un rappresentante fiscale in Italia.