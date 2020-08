Coronavirus ultime notizie. Trump punta sul vaccino di Oxford: bypassa le regole della FDA per averlo prima del voto. Guerra (Oms), più sanzioni o 4mila casi al giorno

7:53 Trump punta sul vaccino di Oxford: bypassa le regole della FDA per averlo prima del voto

Il presidente Trump è ben consapevole che l’unica chance di essere rieletto a novembre è dare agli americani un vaccino per fermare la diffusione del coronavirus. Ecco dunque, scrive Financial Times, la novità: l’obiettivo del presidente americano è ora il candidato vaccino che sta sviluppando Oxford in collaborazione con la britannica AstraZeneca e l’Irbm di Pomezia. Non solo, la Casa Bianca sta pensando a una corsia preferenziale che bypassi i normali standard regolatori della Food and Drug Administration (Fda, l'autorità di supervisione del mercato alimentare e farmaceutico) per fare in modo che il vaccino possa essere utilizzato prima di novembre, prima cioè delle elezioni. Alla ricerca sul vaccino ha contribuito anche il governo italiano, tra i paesi ad aver prenotato lotti del farmaco.

Al vaccino stanno lavorando il colosso farmaceutico AstraZeneca e la Oxford University ma, secondo gli esperti, è stato testato su un numero relativamente piccolo di persone. Lo studio coinvolge infatti circa 10.000 volontari, mentre le agenzie scientifiche americane ritengono che un vaccino dovrebbe essere testato su 30.000 persone per arrivare alla soglia necessaria per ottenere le autorizzazioni. AstraZeneca intende ampliare la base di studio a 30.000 volontari, ma i risultati arriveranno in un momento successivo.

Tra l'altro, nel corso del fine settimana e in vista dell'apertura della convention repubblicana che lo incoronerà ufficialmente, come è ovvio, come il candidato per la corsa a un secondo mandato alla Casa Bianca, la Fda ha concesso un'autorizzazione all'uso in emergenza del plasma delle persone guarite dal Covid-19 per curare i malati. “E' una terapia potente”, ha detto Trump, invitando i guariti dal virus a donare il plasma. Una terapia già utilizzata anche in Italia la cui applicazione verrà estesa in Usa.