Nel mondo di colori del cachemire Malusardi

Da genova, dove vive, Roberta raggiunge ogni volta che è possibile il negozio che ha aperto a Cesana torinese, richiamata dall’amore per la montagna.

«Sponsorizziamo anche gare di golf nel nord Italia - racconta - e facciamo eventi in varie location. Produco anche per negozi a livello internazionale. In particolare per il brand Delfina, presente a Roma, Capri, Sainth Barth e Paros. In tutto realizziamo 500 maglie all’anno».