Nel museo «senza mura» E' in libreria "L'opera interminabile. Arte e XXI secolo" di Vincenzo Trione di Salvatore Settis

Un museo “senza mura” dell’arte del XXI secolo: questo ci promette Vincenzo Trione in un libro che può parere diaristico, tanto spesso menziona i rapporti dell’autore con gli artisti. Ma la fitta rete degli incontri non è solo un congegno narrativo, anzi ha valore argomentativo: esalta la bruciante contemporaneità di ogni opera evocata, di ogni artista al lavoro, e rivendica all’autore la veste di testimone. Trione semina davanti al lettore indizi che lo spingano a scoprire un qualche filo d’Arianna, un percorso entro la piccola folla dei quindici artisti chiamati a rapporto (in sette simmetrici capitoli). Proclama l’impossibilità di un canone del contemporaneo, e genera il paradosso di un canone provvisorio: questo.

Due soli artisti hanno un capitolo tutto per sé, Kiefer (il primo) e Iñárritu (l’ultimo), ed entrambi a Milano: all’Hangar Bicocca i Sette palazzi celesti di Anselm Kiefer, alla Fondazione Prada Carne y arena di Alejandro Iñárritu. Due opere di un’arte politica, che morde a fondo sul nostro tempo, ma con strumenti opposti. Kiefer dà corpo alle rovine come potente metafora, quasi a mostrare che da esse l’arte sa rinascere, frammenta la materia perché vuol ricomporla, mette in circolo il monumentale e il momentaneo quasi fossero la stessa cosa (e lo si vede bene dal libro di Kiefer L’arte sopravvivrà alle sue rovine, Feltrinelli). Iñárritu installa tecnologie avanzatissime di virtual reality per farci entrare da comprimari nel cuore di un neorealismo documentario che pare un nostro sogno ed è il dolore vissuto di migranti condannati all’esilio in un deserto identico di qua e di là dal confine Usa-Messico.

Nel terzo e nel quinto capitolo si fanno compagnia quattro artisti, messi insieme a due a due mediante accoppiamenti giudiziosi. Dal primo “paio” emergono due stili per riallestire il passato: l’archeologia del sé tessuta da Sophie Calle con Prenez soin de vous e la memoria collettiva con A proposito di Ustica di Christian Boltanski. Quello di Calle è l’ossessivo commento, fra ripetizione e ars combinatoria, di 107 donne a una sola lettera d’addio (di un uomo) all’artista; di Boltanski vediamo a Bologna il memoriale della strage di Ustica che con restauro propriamente archeologico ricompone i frammenti dell’aereo esploso. Un individuo (Calle) si rifrange in una comunità (107 donne), una comunità (le 81 vittime del volo Itavia IH 870) trova in un individuo (Boltanski) l’interprete memoriale.

Non meno calzante il secondo abbinamento, fra Orhan Pamuk e Philippe Parreno, che svela segrete affinità fra il microcosmo del Museo dell’innocenza del grande scrittore turco e il macrocosmo delle sontuose installazioni di Parreno, Anywhere Out of the World. Sotto un identico segno, quello della ridondanza, a Istanbul si affollano nelle vetrine mille piccoli oggetti veri di un amore fittizio (posacenere, cartoline, maniglie, mozziconi di sigarette), a Parigi 22mila metri quadrati del Palais de Tokyo si popolano di inquiete immagini tecnologiche. In ambo i casi un’“aria di famiglia” cuce insieme oggetti disparati e li riveste dell’aura artificiosa del museo.

Altri nove protagonisti dell’arte contemporanea, convocati nei residui capitoli (2, 4 e 6), si alternano in gruppi di tre ai capitoli dedicati a “coppie” di artisti. Il terzetto del secondo capitolo è forse il più compatto. Di William Kentridge troviamo l’inscenamento del Naso di Šostakóvič (da Gogol), dove il valore cognitivo del disegno vien messo alla prova mediante un gioco di segmentazioni, animazioni, (auto)citazioni, collages. Di Mimmo Paladino s’incontra il Quijote, nato sotto il segno della confluenza fra cinema e videoarte, ma anche come esperimento di riscrittura attraverso una doppia frammentazione, quella del personaggio (per rifrazioni) e del medium filmico (per fotogrammi). E di Nanni Balestrini non poteva esserci che Tristanoil, sterminato flusso di coscienza onirico all’insegna di un parossistico (auto)repêchage «contro la manutenzione della continuità storica», com’egli diceva, in favore di una frammentaria contiguità associativa.