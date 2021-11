Nel noleggio il locatario responsabile delle multe

In Cassazione, questo orientamento “convive” con quello che esclude la solidarietà del noleggiatore, in quanto non c’è «alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell’ipotesi in cui abbia ottemperato all’onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo» (ordinanza 10833/2020).

La Corte d’appello di Palermo ha aderito al primo orientamento in quanto il Codice ha previsto come obbligati in solido soggetti diversi dal proprietario solo nelle ipotesi di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing). Il Codice non ha invece menzionato il semplice locatore, per l’evidente ragione dell’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), dei responsabili in solido.

Si vedrà come verranno organizzate le notifiche ora che l’articolo 196 è cambiato (si veda Il Sole 24 Ore del 1° novembre). Va ricordato che le società di autonoleggio conservano a titolo di cauzione le coordinate della carta di credito del locatario. E, ad ogni notifica di una sanzione amministrativa, per la semplice comunicazione dei dati del locatario si ristorano con un prelievo dalla carta, che arriva a 40 euro, per la gestione della pratica.

Facendo un calcolo del numero di pratiche lavorato, viene il dubbio che le somme incassate per questa lavorazione possa uguagliare o superare l’importo della sanzioni che i Comuni riescono effettivamente a incassare, dopo aver “rincorso” i locatari, soprattutto quelli stranieri (in questo caso occorre rispettare tempi, forma, trattati internazionali, accordi bilaterali eccetera).