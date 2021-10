Nel Nord Italia smog in calo continuo da 20 anni

Quinta analisi degli scienziati sull’aria padana. Il confinamento sanitario della primavera 2020 è stato rilevato dall’olfatto dei sensori, ma non tantissimo e in modo contraddittorio. [«Le emissioni dei precursori del PM10», Alessandro Marongiu]. Nelle settimane più dure di clausura virale sono calati gli ossidi di azoto (traffico) mentre le polveri hanno avuto una flessione poco accennata: invece di creare traffico, i padani si sono chiusi in casa e hanno inquinato facendo marciare a manetta gli impianti di riscaldamento. E nell’ora più buia della clausura più rigorosa lo smog addirittura è salito nei giorni 5-13 marzo e 15-22 marzo 2020. [«Qualità dell’aria e Covid», Arianna Trentini].

Per due giorni all’inizio di ottobre a Venezia il programma europeo Prepair ha riunito scienziati e pianificatori di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto con le altre regioni e province autonome del Nord Italia e con i vicini della Slovenia. Gli assessori regionali all’Ambiente Irene Priolo, Raffaele Cattaneo, Matteo Marnati e Gianpaolo Bottacin hanno promesso nuovi investimenti, si sono impegnati con la delegazione di ambientalisti, come Barbara Meggetto presidente della Legambiente Lombardia e Giorgio Zampetti direttore generale della Legambiente nazionale.

Certo, le Regioni si sono impegnate in sforzi significativi dal 2005, coordinate dall’Accordo del bacino padano, ma i risultati importanti sono lontani dagli obiettivi. Più piste ciclabili, più metropolitane e così via, però le fonti primarie dell’inquinamento dicono che il contributo ambientale di biciclette, pannelli solari e blocchi alle auto è utile ma non risolve.

Ciò che ha fatto scendere l’inquinamento, dicono gli scienziati, sono stati soprattutto due processi grandi e poco visibili. Le grandi fabbriche di una volta, che sfoggiavano ciminiere fumose come simbolo di attivismo, producono in altre parti del mondo. E, soprattutto, sono cambiate le tecnologie: azzerate le caldaie a carbone, quelle a gasolio sono rare; i motori emettono decine di volte meno inquinanti, i processi industriali sono migliori. La scomparsa dei grandi inquinamenti ha reso evidente ciò che una volta era in secondo piano, come l’agricoltura o i caminetti. Gli assessori del Nord Italia protestano perché nel Pnrr non è compreso il progetto interregionale per l’aria con interventi quantificabili in 2 miliardi di euro.

Nel frattempo, l’altra settimana l’Oms ha indicato quali livelli di inquinanti sono tollerabili per un’aria sana. L’Ue potrebbe adottarli. Sbotta, con la voce roca e il tono diretto che lo caratterizzano, l’assessore lombardo Cattaneo: «Il piano padano non raggiungerebbe questi obiettivi nemmeno se si deportassero i 25 milioni di abitanti». Cattaneo ha ragione, ma per fortuna la sfida ambientale non prevede soluzioni così drastiche.