Nel Parco degli Acquedotti di Roma per aspettare il tramonto ruggente

Il tramonto autunnale sugli archi e le colonne portanti del Parco degli Acquedotti a sud di Roma rappresenta uno spettacolo cromatico che i viaggiatori del Grand Tour a cavallo tra 800 e 900 sono stati i primi a valorizzare coi loro dipinti. Del resto avevano ragione: camminare qui, in queste settimane, significa essere dentro un quadro. Anche solo il tracciato dell'Appia Antica basterebbe a chetare un cuore agitato. Tutta le vestigia racchiuse in questi 240 ettari tra il quartiere Appio Claudio, via delle Capannelle e la linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli, nell'ultimo lascito dell'Agro Romano che prima si estendeva sino ai piedi dei Colli Albani. sono un tripudio di pini marittimi. L'Acquedotto Vetus e lo Iulia, in particolare, sembrano avere ogni sera un appuntamento fisso e ruggente col sole calante

