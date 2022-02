Nel Parco d’Abruzzo tutto imbiancato che compie cento anni tra lupi e orsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Compie cento anni il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise eppure un viaggio invernale entro i suoi confini appare sempre un'avventura giovane. Perché le valli e le foreste sono in gran parte imbiancate, i ruscelli e i laghi ghiacciati, sulle montagne si possono praticare attività sportive, e soprattutto, sia che si viaggi da soli che in famiglia, si vive in simbiosi con gli animali. Magari non è questo il momento per imbattersi nel simpatico e socievole orso bruno marsicano, di cui qui sono stimati sessanta esemplari, sereni e rispettati, ma nei vari Centri natura e nei Musei (parcoabruzzo.it) si posso ricevere tanti consigli sulle avventure e incontri che si possono fare, sulle tante e avvincenti esperienze culturali e gastronomiche.



Sciare a Pescasseroli e scoprire le faggete vetuste patrimonio Unesco

Gioia dei Marsi (photo Parco d’Abruzzo, Valentino Mastrella)

A Pescasseroli batte il cuore del Parco a 1.167 metri d'altitudine, sotto lo sguardo del Monte delle Vitelle. Il paesaggio intorno al borgo è uno scrigno di meraviglie naturalistiche di cui anche l'Unesco si è reso ben conto, tanto è vero che mille ettari di faggete nella fascia di territorio compreso tra Pescasseroli, Lecce nei Marsi, Opi e Villavallelonga sono entranti meritoriamente a far parte del Patrimonio dell'Umanità: hanno più di cinquecento anni di età, stanno attraversando la loro vecchiaia, talvolta taluni dei loro bracci cadono sul terreno, diventano sculture di legno, ma soprattutto costituiscono un tesoriere di biodiversità. Nel borgo medioevale di Pescasseroli, tra dimore erette utilizzando la pietra gentile del luogo, spicca Palazzo Sipari dove nacque il filosofo e pensatore abruzzese Benedetto Croce. Al Bar dell'Orso si beve la cioccolata calda di ritorno dalla montagna o dalla camminata, neve permettendo, lungo il sentiero che all'interno di Pescasseroli conduce ad Arte Parco, dove le installazioni artistiche si sposano con la natura a rafforzare il legame tra uomo e bosco, qui molto sentito, e dal quale si ricava un pieno di energia. Chi ama sciare può raggiungere la ski-area locale oppure spostarsi al comprensorio dell'Alto Sangro. Soggiornare all'Albergo Villino Quintiliani è come fare un viaggio indietro nel tempo ma con i comfort di oggi: è ospitato, infatti, in un palazzina degli anni 20 in stile liberty dal fascino tipico dell'epoca dei primi viaggi in montagna nell'Italia centrale.

Loading...

Il borgo di Pescasseroli

Nel nido d'aquila di Opi tra la necropoli dei Sanniti e i disegni di Escher

L'opera in cui Escher rappresenta Opi

Tutto il Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise è ricco di testimonianze storiche che risalgono addirittura al VI-VII secolo a.C., a quando il popolo dei Sanniti abitava il territorio in cui adesso sorgono, tra gli altri borghi, quelli di Opi e Barrea. In particolare l'insediamento in cui sono state rivenute più tracce di quel periodo si identifica con la Val Fondillo che era zona di confine in cui gravitavano anche gli Osci e i Marsi e dove poi calarono le orde dei romani. Proprio alle pendici del Monte Marsicano è stata riportata alla luce un'autentica necropoli in cui le tombe rinvenute sono più di cento, caratterizzate da cassoni in pietra calcarea e disposte in file parallele concentriche. Si stima che possano essercene alcune migliaia. Dall'abitato di Opi, un vertiginoso paese a forma di nido d'aquila cinto dagli iconici monti Marsicano, Serra delle Gravare e Amaro si dipana un percorso che segue quello intrapreso dall'incisore e grafico olandese Maurits Cornelis Escher negli anni 30. Egli disegnò nel suo personale e originalissimo stile questi piccoli luoghi abitati abbarbicati sul becco degli speroni di roccia. Lungo questo tragitto si può arrivare anche all' abbazia benedettina di Castel San Vincenzo, che risale al periodo carolingio, intorno all'VIII secolo, per condividere la bellezza espressiva degli affreschi eseguiti dall’abate Epifanio.

Ciaspole nel bianco e trekking sulle tracce delle orme dei lupi

Un lupo (photo ecotur.org)

Le spruzzate del mattino rinfrescano il palcoscenico bianco lungo tutto il territorio del parco. La quiete dei boschi, il gelo che si depone sugli alberi trasformandoli in slanciate sculture, il silenzio interrotto soltanto e talvolta dal vento, fanno sì che partecipare alle ciaspolate di gruppo con gli operatori privati autorizzati dall'ente parco (ecotur.org) rappresenti un'esperienza emozionante. Lungo il tragitto nelle foreste, infatti, le guide insegnano a riconoscere le impronte delle martore e del gatto selvatico, ne spiegano abitudini e caratteristiche. Il sogno collettivo è quello di vedere il lupo, ma questo animale fiuta l'uomo anche da lunghe distanze e si muove di notte, in branco, perciò poterlo avvistare è assai complicato. Bisogna accontentarsi, si fa per dire, di vedere qualche cervo o magari, se si è davvero fortunati, di scorgere il camoscio appenninico e scattare una fotografia che rimarrà stampata a lungo nella propria memoria. Lassù in cielo, intano, ecco comparire l'aquila reale, mentre queste che si vedono dinnanzi ai nostri occhi sono orme di un lupo. Insomma, il Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise assomiglia tanto a un romanzo che si può scrivere e vivere camminando e osservando.