«Nel Pd, ma fuori dal derby. Contro il precariato ricetta spagnola: il lavoro a tempo sia più costoso»

«Penso che dovremmo ispirarci ai buoni esempi. Nella Spagna del governo Sanchez la riforma della ministra Diaz, rendendo più costosi i contratti a tempo determinato, ha incentivato la stabilità nei rapporti di lavoro con un duplice vantaggio per i lavoratori e le imprese. La legge serve se parliamo di quel salario minimo orario che esiste quasi ovunque in Europa e che andrebbe accompagnato da una legge sulla rappresentanza per disboscare le quasi mille tipologie contrattuali - dieci anni fa erano meno di quattrocento - numero lievitato per aggirare un sistema di tutele e garanzie che è necessario ripristinare. Quanto al ruolo dello Stato in economia credo che la questione sia stata risolta parecchio tempo fa da Keynes. Nelle fasi di difficoltà o recessione della produzione, del lavoro e dei consumi, lo Stato non deve fare un po’ meglio o un po’ peggio quello che fanno gli altri, deve fare quello che nessuno fa, vale a dire investimenti».

Ecologia e lavoro. Con la transizione non si rischia di perdere posti di lavoro e danneggiare le nostre imprese?

«La realtà è che quella transizione non può essere a titolo gratuito, ma i costi non possono essere unicamente sociali e pesare sulle spalle dei lavoratori e delle imprese costrette alla cassa integrazione o alla chiusura. La sfida è fare sì che un nuovo modello di sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali preveda politiche di conversione per quei settori che rischiano altrimenti di essere espulsi dal mercato. Se davvero quella che abbiamo davanti è una nuova rivoluzione delle forme della produzione e del consumo, allora è necessario che le strategie industriali di un paese come il nostro aggrediscano il problema senza subirlo con un di più di investimenti e creatività. Il tutto in un’ottica dove l’Europa deve assumersi le sue responsabilità a partire dalla riforma del patto di stabilità e delle norme sugli aiuti di Stato».

Schlein parla di “nuovo modello di sviluppo” e durante i lavori della costituente qualcuno ha mosso critiche al sistema capitalistico che hanno ricordato vecchi approcci. Non crede che queste discussioni siano un po’ staccate dalla realtà?

«Penso che non dobbiamo avere paura delle parole. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato di poter assistere il 6 gennaio del 2021 all’assalto da parte di centinaia di squadristi al tempio della democrazia americana, la sede del Congresso. Ma se qualcosa del genere è potuto accadere e se il presidente degli Stati Uniti d’America parla apertamente di democrazie più “fragili“ nel cuore dell’Occidente è perché la combinazione tra la grande crisi del 2008 con le recessioni che ha provocato, e a seguire la pandemia, hanno prodotto un impatto sulla classe media che non ha precedenti nella seconda metà del ’900. Quando il corpo centrale della società, le classi medie appunto, sente messe in discussione le sue conquiste, le stesse certezze da trasmettere alle generazioni successive, le istituzioni delle democrazie possono non reggere l’urto ed è su questo che bisogna riflettere oggi, sul nuovo legame tra capitalismo e democrazia. Fuori da caricature, nessuno immagina di fuoriuscire da una società di libero mercato, si tratta di capire come ricostruire un patto, un compromesso sociale, che eviti derive di tipo autoritario. Credo che una discussione di questo genere non dovrebbe allarmare nessuno, tantomeno i settori più avanzati e dinamici dell’impresa consapevoli che senza un consenso sociale nessuna innovazione può affermarsi e evolversi».