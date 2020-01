Nel piano lavori di Autostrade 3,3 miliardi non coperti da tariffe La mano tesa di Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, per evitare la revoca della concessione ruota tutto attorno a questa cifra di Laura Galvagni

Circa 3,3 miliardi di investimenti che non verranno spesati in tariffa. La mano tesa di Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, per evitare la revoca della concessione ruota tutto attorno a questa cifra.

Somma che emerge leggendo tra le righe del nuovo piano operativo di Aspi messo a punto da McKinsey e che Il Sole 24 Ore ha potuto visionare. Linee guida che fanno parzialmente luce su quanto, per ora, l’azienda ha messo sul piatto in materia di contenimento dei pedaggi e in vista di una possibile definizione di una compensazione cash oltre che di un taglio dei prezzi al casello.

In particolare, dei 7,5 miliardi di investimenti programmati al 2023 3,3 miliardi non saranno spesati in tariffa. Di questi 1,6 miliardi sono relativi alle spese di manutenzione aggiuntiva previste dalla compagnia e 1,7 miliardi riguardano invece vecchi interventi sulla rete relativi a un accordo che risale al ’97.

Dal piano operativo completo emergono poi altri dettagli rilevanti. Esisteva un precedente progetto sottoposto al governo ma di fatto mai approvato e risalente a giugno 2018 in cui la società si impegnava a investire complessivamente tra il 2020 e il 2023 4,8 miliardi.

Rispetto a quella somma dunque Aspi ha deciso di garantire altri 2,7 miliardi. Dei 7,5 miliardi complessivi, 5,4 miliardi (600 milioni in più rispetto al precedente progetto) saranno destinati a un piano di ammodernamento della rete con focus su ponti viadotti e barriere di sicurezza. Questi impegni al 2023 rappresentano il 40% del totale degli investimenti al 2038 che, come si evince dalle slide, saranno di 14,5 miliardi. Nel quadriennio, però verranno aggiunti altri 1,6 miliardi in manutenzione, che come detto non verranno contabilizzati al casello, e 500 milioni in digitalizzazione.