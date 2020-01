Nel pomeriggio vertice Conte-Di Maio su Iraq e Libia Il premier Giuseppe Conte ha avuto oggi pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Hassan Rohani

Libia, Di Maio: mettere tutti attorno a un tavolo per soluzione

2' di lettura

Vertice nel pomeriggio a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui principali dossier internazionali. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi che spiegano come, sul tavolo

del'incontro, ci siano la crisi libica e quella tra Usa e Iran. Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha avuto oggi pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Hassan Rohani.

Iraq, mercoledì alle 16 informativa Di Maio a Camera

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio terrà mercoledì prossimo alle 16 nell'Aula della Camera una informativa urgente sulla situazione in Iran, Iraq e in Libia. Lo ha comunicato all'Assemblea di Montecitorio il vicepresidente Fabio Rampelli.

Libia, Di Maio: serve un embargo Ue sulle armi

In Libia «ci sono interferenze da parte di Stati esterni» e per questo «dobbiamo trovare una soluzione con l'Ue in modo da fare adottare un embargo sulle armi». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da

Algeri. La Libia, ha aggiunto, «è un problema di sicurezza nazionale che affrontiamo con tutte le nostre forze. Spingeremo perché si individui il prima possibile una data per la conferenza di Berlino. Dobbiamo mettere tutti gli interlocutori intorno a un tavolo e trovare una soluzione».

Renzi: Italia spettatrice, non basta una foto

«L'Italia spettatrice e non protagonista nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti. La politica estera di un Paese si fa con il lavoro quotidiano,

durissimo, non con una photo opportunity». Così invece il leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Nel progressivo disimpegno Usa e nel clamoroso silenzio europeo, i soggetti che stanno giocando un ruolo decisivo sono sempre più Russia e Turchia. E la cosa è inquietante soprattutto per il ruolo strategico che il Mediterraneo ha sempre avuto e sempre avrà nella politica italiana».

Per approfondire