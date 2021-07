Nel primo semestre 2021 offerti 560.000 posti, in tre casi su dieci difficile o impossibile trovare candidati

... e quello del record di Neet

In Italia nel 2020 solo 2 lavoratori su 100 hanno cambiato impiego, contro i 3 di Francia e Spagna e i 5 della Danimarca (fonte Eurostat). Fra le maggiori economie europee, a fine 2020 l'Italia conservava il record di Neet, giovani che non studiano e non lavorano: circa il 23,3% (Eurostat). Un valore quasi doppio rispetto alla media europea (13,7%) e molto superiore a Germania (8,6%), Francia (14,0%) e Spagna (17,3%).

Ascani (Mise): in atto rivoluzione digitale che investe il mondo del lavoro

Anna Ascani, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico ha ricordato che «è in atto una rivoluzione digitale che investe anche il mondo del lavoro. Il Governo ha un duplice compito: garantire infrastrutture digitali che forniscano alle imprese strumenti per essere competitive e favorire l'inclusione sociale, attraverso la creazione di competenze, preziose per le persone e per le aziende».

Blangiardo (Istat): crescono imprese che hanno assunto nuovo personale tra marzo e maggio

Il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha messo in evidenza che «l’emergenza sanitaria ha penalizzato di più i settori dei servizi a prevalenza femminile ma in seguito questa componente è riuscita a recuperare, sia pur parzialmente. In prospettiva - ha poi aggiunto - non mancano segnali positivi: la quota di imprese che hanno assunto nuovo personale tra marzo e maggio è passata dall’1,8% al 4,3%; sono segnali che fanno ben sperare. L’altra dinamica importante da seguire nei mesi a venire riguarderà gli sviluppi del lavoro agile: la quota di lavoratori in smart working nelle imprese che lo hanno attivato è passata dal 5% del periodo pre-covid al 47% dei mesi di lockdown di marzo-aprile, per assestarsi intorno al 30% da maggio in avanti».

Sbarra (Cisl): serve grande piano sulle competenze digitali

Secondo Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, occorre «combattere lo skill mismatch promuovendo la formazione come diritto soggettivo e varando un grande piano sulle competenze digitali. E poi ammodernare e rendere universali gli ammortizzatori sociali, collegandoli a una rete di politiche attive che tuteli ogni persona durante le transizioni occupazionali non lasciandola mai priva di riqualificazione, sostegno al reddito, orientamento nel sistema produttivo».

Treu (Cnel): non basta riformare ammortizzatori sociali, serve cambio di rotta

«L'impatto della crisi sull'occupazione - ha ricordato il presidente del Cnel Tiziano Treu - è stato particolarmente grave, nonostante il ricorso massiccio agli ammortizzatori della CIG e il blocco dei licenziamenti. Per la ripresa non bastano rimedi parziali. Non basta riformare gli ammortizzatori sociali, come pure è necessario per garantire una rete adeguata di sicurezza a tutti i lavoratori qualunque sia il loro status contrattuale. Occorre un cambio di rotta che affronti le radici della nostra debolezza occupazionale con interventi strutturali che diano effettiva centralità al lavoro e alla sua qualità. Servono misure innovative e organiche di politica economica».