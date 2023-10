Nel primo semestre 2023 il Pil lombardo cresce dell’1,3%

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L’economia italiana è in frenata, risentendo del contesto internazionale, cui si vanno aggiungendo nuove tensioni geopolitiche. In questo complesso quadro nazionale e globale, la Lombardia dovrebbe mantenere il primato economico italiano, con una crescita del Pil 2023 superiore alla media nazionale. Secondo i dati della Banca d’Italia (sede di Milano), nel primo semestre dell’anno il Prodotto interno lordo lombardo è aumentato dell’1,3% rispetto al corrispondente periodo 2022, mostrando un rallentamento della crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando era aumentato del 3,8 per cento. Guardando ai dati nazionali, secondo l’Istat il Pil italiano nel primo trimestre dell’anno è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e dell’1,9% nei confronti del primo trimestre del 2022, per poi segnare nel secondo trimestre 2023 – secondo la prima lettura – un calo dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e un aumento dello 0,6% in termini tendenziali. Guardando ai dati europei, secondo Eurostat nel secondo trimestre 2023, il Pil della zona euro è salito dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre 2022 e dello 0,5% per l’intera Unione.

I dati regionali

Tornando ai dati regionale, l’inflazione ora è al 5,3%, ma le componenti di fondo indicano una stabilizzazione. In crescita il costo medio dei prestiti per le imprese: fra il 5,4% e il 6% con una forte esposizione di rischio di rialzo dei tassi. In calo gli investimenti: -3,6% nel settore industriale secondo le previsioni delle imprese per il 2023 nei confronti dell’anno precedente. Cresce invece il commercio al dettaglio (+4,7% nel primo semestre di quest’anno), ma a valori correnti: non tenendo perciò conto dell’andamento dei prezzi e dei volumi effettivi di vendita. Nel 2022, il Pil della Lombardia ha registrato un aumento del 3,8%, leggermente superiore a quello nazionale (3,7% in termini reali). Per quanto riguarda il 2023, le stime della Commissione europea sul Pil italiano sono per un +0,9%, contro il +0,8% della zona euro. Per Prometeia, che stima per il Pil italiano un +1% per l’anno in corso, il Pil della Lombardia crescerà dell’1,1 per cento.