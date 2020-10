Nel primo semestre Md cresce del 16% Inflazione negativa (-0,5%) per i beni del largo consumo copnfezionato mentre le vendite online di prodotti non alimentari segnano un +70% di Enrico Netti

Ricavi in crescita per Md, catena leader nel segmento discount, pronta ad inaugurare altri market. Nei primi sei mesi dell’anno le vendite hanno segnato un +15,9% rispetto lo stesso periodo del 2019 mentre i prezzi del largo consumo confezionato hanno beneficiato di una inflazione negativa di mezzo punto. Tra gennaio e maggio, inoltre, le vendite online non food sono aumentate del 70% mentre durante il lockdown i pagamenti digitali hanno raggiunto picchi del 90%. Da qui la decisione di continuare ad investire nella formula “cash-back” in linea con i prossimi provvedimenti del Governo.

Patrizio Podini (Imagoeconomica)

L’emergenza sanitaria ha comunque solo rallentato i piani di sviluppo della rete: nella prima parte dell’anno sono state inaugurate 10 filiali dirette e 7 di affiliati ed entro la fine dell’anno verranno aperti altri 15 punti vendita. «Chiudere i primi sei mesi di un anno così complicato con un segno particolarmente positivo è certamente motivo di soddisfazione, ma soprattutto è un incoraggiamento a continuare con la nostra scelta di affrontare il momento emergenziale con responsabilità e spirito di servizio» commenta il patron Patrizio Podini, fondatore della catena.